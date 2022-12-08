https://sputnikarabic.ae/20221208/رئيسة-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تصل-إلى-أوكرانيا-في-زيارة-تستغرق-4-أيام-1070975462.html
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصل إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق 4 أيام
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصل إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق 4 أيام
وصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم الخميس، إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق أربعة أيام للقاء المدنيين من مقاطعتي نيكولاييف وخيرسون. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T10:15+0000
2022-12-08T10:15+0000
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ووفق ما كتبته سبولياريتش عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكدت وصولها إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن الزيارة سوف تستغرق 4 أيام.وقالت: "لقد وصلت إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق أربعة أيام.. هنا يدفع المدنيون ثمناً باهظاً في الأعمال العدائية المميتة".وأوضحت أنها ستعقد عددا من اللقاءات في يوم وصولها، قائلة: "اليوم سألتقي بأشخاص في مقاطعتي نيكولاييف وخيرسون الذين يواجهون شتاءً يائساً".وأشارت إلى أن "هذه الزيارات خطوة مهمة إلى الأمام في الحفاظ على الإنسانية وسط وحشية النزاع المسلح الدولي، فنحن قادرون على التحقق من كيفية معاملة أسرى الحرب والتأكد من تلقي العائلات لكل المستجدات عن ذويهم".وتوقعت سبولجاريك "أن تؤدي هذه الزيارات إلى المزيد من الانتظام، في الوصول الى جميع أسرى الحرب"، حيث يواصل موظفو اللجنة الدولية زيارة أسرى الحرب المحتجزين لدى طرفي النزاع للتحقق من حالتهم ومعاملتهم، فضلاً عن تزويدهم بمستلزمات النظافة الشخصية والملابس الدافئة والبطانيات والكتب ولهذا فإنها تخطط لمزيد من الزيارات لأسرى الحرب في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.وقد كثفت المنظمة أنشطتها بشكل كبير بعد أن شنت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.طالع أيضا: الصليب الأحمر يطلب أكثر من 300 مليون دولار لمساعداته في أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصل إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق 4 أيام
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وصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم الخميس، إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق أربعة أيام للقاء المدنيين من مقاطعتي نيكولاييف وخيرسون.
ووفق ما كتبته سبولياريتش عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكدت وصولها إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن الزيارة سوف تستغرق 4 أيام.
وقالت: "لقد وصلت إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق أربعة أيام
.. هنا يدفع المدنيون ثمناً باهظاً في الأعمال العدائية المميتة".
وأوضحت أنها ستعقد عددا من اللقاءات في يوم وصولها، قائلة: "اليوم سألتقي بأشخاص في مقاطعتي نيكولاييف وخيرسون الذين يواجهون شتاءً يائساً".
ولفتت رئيسة اللجنة الدولية أيضًا إنها تخطط للقاء موظفي جمعية الصليب الأحمر الأوكراني، مشيرة إلى أنها زارت أسرى حرب، على حد قولها.
وأشارت إلى أن "هذه الزيارات خطوة مهمة إلى الأمام في الحفاظ على الإنسانية وسط وحشية النزاع المسلح الدولي، فنحن قادرون على التحقق من كيفية معاملة أسرى الحرب والتأكد من تلقي العائلات لكل المستجدات عن ذويهم".
وتوقعت سبولجاريك "أن تؤدي هذه الزيارات إلى المزيد من الانتظام، في الوصول الى جميع أسرى الحرب"، حيث يواصل موظفو اللجنة الدولية زيارة أسرى الحرب المحتجزين لدى طرفي النزاع للتحقق من حالتهم ومعاملتهم، فضلاً عن تزويدهم بمستلزمات النظافة الشخصية والملابس الدافئة والبطانيات والكتب ولهذا فإنها تخطط لمزيد من الزيارات لأسرى الحرب في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.
وتعمل اللجنة الدولية في أوكرانيا منذ عام 2014، وتقدم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والمواد الأساسية الأخرى، إلى السكان المدنيين الذين يعانون من الهجمات على البنية التحتية الحيوية.
وقد كثفت المنظمة أنشطتها بشكل كبير بعد أن شنت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.