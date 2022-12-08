https://sputnikarabic.ae/20221208/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يتسلم-تقريرا-من-لجنة-توحيد-القوات-العسكرية-والأمنية-1070993069.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يتسلم تقريرا من لجنة توحيد القوات العسكرية والأمنية
رئيس مجلس القيادة اليمني يتسلم تقريرا من لجنة توحيد القوات العسكرية والأمنية
تسلم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، تقريرا نهائيا من اللجنة الأمنية والعسكرية المشكلة من المجلس، لإعادة هيكلة وتوحيد القوات المسلحة... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T14:10+0000
2022-12-08T14:10+0000
2022-12-08T14:10+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
السعودية
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القاهرة – سبوتنيك. وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، أن رشاد العليمي، اجتمع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن [جنوب اليمن] باللجنة الأمنية والعسكرية، برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر؛ من أجل تسلم تقريرها النهائي، وخطة النزول الميداني.واستمع رئيس مجلس القيادة اليمني إلى شرح موجز حول الدعم المطلوب، لاستكمال عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيدا بجهود اللجنة في إنجاز المهام الموكلة لها، بموجب إعلان نقل السلطة والقوانين واللوائح العسكرية، ذات الصلة.ويذكر أن إعلان نقل السلطة، الصادر من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 7 نيسان/أبريل الماضي، قد تضمن في مادته رقم (5) "تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار".ويأتي ذلك، بحسب الإعلان، "من خلال اعتماد السياسات، التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون. وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة".وتسعى اللجنة الأمنية والعسكرية إلى توحيد قوات الجيش اليمني، وتشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزُبيدي، والمقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، وألوية العمالقة الجنوبية بقيادة عبد الرحمن المحرمي.ويعود قرار توحيد القوات والتشكيلات العسكرية اليمنية، تحت قيادة رئيس مجلس القيادة في البلاد، رشاد العليمي، إلى تعزيز الموقف العسكري في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لاستعادة السلطة من قبضة الجماعة، حيث تسيطر تلك الجماعة منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، إضافة إلى العاصمة صنعاء.وأطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني في سعيه لاستعادة هذه المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يوجه-الحكومة-بمتابعة-إجراءات-تصنيف-أنصار-الله-منظمة-إرهابية-1070840931.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, السعودية
العالم العربي, الحرب على اليمن, السعودية
رئيس مجلس القيادة اليمني يتسلم تقريرا من لجنة توحيد القوات العسكرية والأمنية
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تسلم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، تقريرا نهائيا من اللجنة الأمنية والعسكرية المشكلة من المجلس، لإعادة هيكلة وتوحيد القوات المسلحة والأمنية.
القاهرة – سبوتنيك. وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، أن رشاد العليمي، اجتمع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن [جنوب اليمن] باللجنة الأمنية والعسكرية، برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر؛ من أجل تسلم تقريرها النهائي، وخطة النزول الميداني.
واستمع رئيس مجلس القيادة اليمني إلى شرح موجز حول الدعم المطلوب، لاستكمال عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيدا بجهود اللجنة في إنجاز المهام الموكلة لها، بموجب إعلان نقل السلطة والقوانين واللوائح العسكرية، ذات الصلة.
ويذكر أن إعلان نقل السلطة، الصادر من الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي، في 7 نيسان/أبريل الماضي، قد تضمن في مادته رقم (5) "تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار".
ويأتي ذلك، بحسب الإعلان، "من خلال اعتماد السياسات، التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون. وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة".
وتسعى اللجنة الأمنية والعسكرية إلى توحيد قوات الجيش اليمني، وتشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزُبيدي، والمقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، وألوية العمالقة الجنوبية بقيادة عبد الرحمن المحرمي.
ويعود قرار توحيد القوات والتشكيلات العسكرية اليمنية، تحت قيادة رئيس مجلس القيادة في البلاد، رشاد العليمي، إلى تعزيز الموقف العسكري في مواجهة جماعة "أنصار الله"
(الحوثيين) لاستعادة السلطة من قبضة الجماعة، حيث تسيطر تلك الجماعة منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، إضافة إلى العاصمة صنعاء.
وأطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني في سعيه لاستعادة هذه المناطق من قبضة الجماعة.