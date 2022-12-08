https://sputnikarabic.ae/20221208/شجار-عنيف-في-مباراة-كرة-سلة-نسائية-أمريكية-بعد-قيام-لاعبة-بـشد-شعر-أخرى-1071002976.html
شجار عنيف في مباراة كرة سلة نسائية أمريكية بعد قيام لاعبة بـ"شد شعر" أخرى
شجار عنيف في مباراة كرة سلة نسائية أمريكية بعد قيام لاعبة بـ"شد شعر" أخرى
شهدت مباراة كرة سلة أمريكية نسائية شجارا حادا، حاز على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نشب نتيجة تصرف غير مقصود، هو قيام إحدى اللاعبات بشد شعر لاعبة من... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T20:51+0000
2022-12-08T20:51+0000
2022-12-08T20:51+0000
نادي الفيديو
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وخلال الربع الثاني من المباراة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، تشابكت يد لاعبة فريق جامعة جورج واشنطن، إيسنس براون، مع خصلات شعر، بيلا كرافينز، من فريق جامعة تكساس، الأمر الذي جعل الأخيرة تظن أن الفعل مقصود، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتسببت حركة براون غير المتعمدة في نشوب شجار حاد، نتج عنه في النهاية طرد 8 لاعبات من المباراة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شجار عنيف في مباراة كرة سلة نسائية أمريكية بعد قيام لاعبة بـ"شد شعر" أخرى
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شهدت مباراة كرة سلة أمريكية نسائية شجارا حادا، حاز على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نشب نتيجة تصرف غير مقصود، هو قيام إحدى اللاعبات بشد شعر لاعبة من الفريق المنافس.
وخلال الربع الثاني من المباراة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، تشابكت يد لاعبة فريق جامعة جورج واشنطن، إيسنس براون، مع خصلات شعر، بيلا كرافينز، من فريق جامعة تكساس، الأمر الذي جعل الأخيرة تظن أن الفعل مقصود، وفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية.
وتسببت حركة براون غير المتعمدة في نشوب شجار حاد، نتج عنه في النهاية طرد 8 لاعبات من المباراة.