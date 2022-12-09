https://sputnikarabic.ae/20221209/أردوغان-يجري-محادثات-مع-بوتين-وزيلينسكي-الأحد-المقبل-1071021311.html
أردوغان يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأحد المقبل
أردوغان يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأحد المقبل
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد غد الأحد. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T13:47+0000
2022-12-09T13:47+0000
2022-12-09T13:47+0000
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وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "تي أر تي وورلد"، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.وأضاف "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية".وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تجدد ثانية.وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.كما ساعد الاتفاق أيضا على تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد علق في وقت سابق، على حصول الدول الغنية دون غيرها على الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاقية الغذاء، قائلا إن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا بحسب ما أعلن عنه.
https://sputnikarabic.ae/20221114/غوتيريش-تمديد-اتفاق-الحبوب-الروسي-ضروري-للأمن-الغذائي-العالمي-1070157013.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
أردوغان يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأحد المقبل
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد غد الأحد.
وقال أردوغان
خلال كلمته في منتدى "تي أر تي وورلد"، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.
وأضاف "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية".
وكانت اتفاقية الحبوب
قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تجدد ثانية.
وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.
كما ساعد الاتفاق أيضا على تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد علق في وقت سابق، على حصول الدول الغنية دون غيرها على الحبوب الأوكرانية
بموجب اتفاقية الغذاء، قائلا إن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا بحسب ما أعلن عنه.