https://sputnikarabic.ae/20221209/أردوغان-يجري-محادثات-مع-بوتين-وزيلينسكي-الأحد-المقبل-1071021311.html

أردوغان يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأحد المقبل

أردوغان يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأحد المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد غد الأحد. 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T13:47+0000

2022-12-09T13:47+0000

2022-12-09T13:47+0000

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وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "تي أر تي وورلد"، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.وأضاف "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية".وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تجدد ثانية.وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.كما ساعد الاتفاق أيضا على تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد علق في وقت سابق، على حصول الدول الغنية دون غيرها على الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاقية الغذاء، قائلا إن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا بحسب ما أعلن عنه.

https://sputnikarabic.ae/20221114/غوتيريش-تمديد-اتفاق-الحبوب-الروسي-ضروري-للأمن-الغذائي-العالمي-1070157013.html

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