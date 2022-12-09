https://sputnikarabic.ae/20221209/اكتشاف-رفات-حيوان-زاحف-عمره-100-مليون-عام-في-أستراليا-فيديو-1071017668.html
اكتشاف رفات حيوان زاحف عمره 100 مليون عام في أستراليا... فيديو
اكتشاف رفات حيوان زاحف عمره 100 مليون عام في أستراليا... فيديو
استخرجت شقيقتان تمارسان الحفريات كهواية في ولاية كوينزلاند الأسترالية هيكلًا عظميًا غابر القدم يعود لحيوان بحري زاحف عمره 100 مليون عام. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T12:05+0000
2022-12-09T12:05+0000
2022-12-09T12:05+0000
نادي الفيديو
أستراليا
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ومن المتوقع أن يساعد هذا الاكتشاف الذي سمي "بليتل برينس" تيمنا بعائلة مكتشفتيه إلى التوصل لدلائل مفصلية هامة عن تلك الحقبة.ويصل ارتفاع البنيان الأحفوري المكتشف، في شهر أغسطس/ آب، إلى ما يقارب 6 أمتار.وكان "ليتل برينس" يستوطن بحرا مغلقا في وسط أستراليا حسبما ذكره العلماء الذين فحصوا الهيكل بشكل أولي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أستراليا
اكتشاف رفات حيوان زاحف عمره 100 مليون عام في أستراليا... فيديو
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استخرجت شقيقتان تمارسان الحفريات كهواية في ولاية كوينزلاند الأسترالية هيكلًا عظميًا غابر القدم يعود لحيوان بحري زاحف عمره 100 مليون عام.
ومن المتوقع أن يساعد هذا الاكتشاف الذي سمي "بليتل برينس" تيمنا بعائلة مكتشفتيه إلى التوصل لدلائل مفصلية هامة عن تلك الحقبة.
ويصل ارتفاع البنيان الأحفوري المكتشف، في شهر أغسطس/ آب، إلى ما يقارب 6 أمتار.
وكان "ليتل برينس" يستوطن بحرا مغلقا في وسط أستراليا حسبما ذكره العلماء الذين فحصوا الهيكل بشكل أولي.