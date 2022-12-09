https://sputnikarabic.ae/20221209/العراق-يعلن-إنتاج-300-ألف-برميل-نفط-يوميا-من-حقول-ميسان-1071013538.html
العراق يعلن إنتاج 300 ألف برميل نفط يوميا من حقول ميسان
العراق يعلن إنتاج 300 ألف برميل نفط يوميا من حقول ميسان
أعلن العراق، اليوم الجمعة، وصول الطاقة الإنتاجية للنفط في حقول محافظة ميسان إلى 300 ألف برميل يوميا. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T09:56+0000
2022-12-09T09:56+0000
2022-12-09T09:56+0000
العراق
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أسعار النفط اليوم
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت وزارة النفط في بيان، أن هذا الإنجاز يعد إضافة مهمة، خصوصا وأنه يأتي في ظل ظروف استثنائية، وتحديات اقتصادية وصحية وأزمات عديدة تواجه النفط في العالم.وأضافت الوزارة أنها مهتمة باستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وأنها تهدف لاستثمار معدل يصل إلى ما بين "250-300" مليون قدم مكعب قدم قياسي في اليوم.وأوضحت أن "مشروع استثمار الغاز سوف يؤدي إلى تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة نظيفة منتجة، تزود محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف، فضلاً عن تنظيف بيئة المحافظة من الغازات الملوثة.كما أكدت أن استثمار الغاز يعد المشاريع الرائدة في العراق، لافتة أن "الحكومة وقيادة القطاع النفطي تولي اهتماما كبيرا بتطوير الحقول النفطية في محافظة ميسان".
https://sputnikarabic.ae/20221202/العراق-يتوقع-زيادة-إيران-لكميات-الغاز-المورد-إليه-لمواكبة-أحمال-الشتاء-1070778567.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم
العراق يعلن إنتاج 300 ألف برميل نفط يوميا من حقول ميسان
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أعلن العراق، اليوم الجمعة، وصول الطاقة الإنتاجية للنفط في حقول محافظة ميسان إلى 300 ألف برميل يوميا.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت
وزارة النفط في بيان، أن هذا الإنجاز يعد إضافة مهمة، خصوصا وأنه يأتي في ظل ظروف استثنائية، وتحديات اقتصادية وصحية وأزمات عديدة تواجه النفط في العالم.
وأضافت الوزارة أنها مهتمة باستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وأنها تهدف لاستثمار معدل يصل إلى ما بين "250-300" مليون قدم مكعب قدم قياسي في اليوم.
وأوضحت أن "مشروع استثمار الغاز
سوف يؤدي إلى تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة نظيفة منتجة، تزود محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف، فضلاً عن تنظيف بيئة المحافظة من الغازات الملوثة.
كما أكدت أن استثمار الغاز يعد المشاريع الرائدة في العراق، لافتة أن "الحكومة وقيادة القطاع النفطي تولي اهتماما كبيرا بتطوير الحقول النفطية في محافظة ميسان".