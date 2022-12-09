https://sputnikarabic.ae/20221209/هل-تعزز-الصين-اقتصادها-مع-الجانب-العربي-1071037658.html
هل تعزز الصين اقتصادها مع الجانب العربي
هل تعزز الصين اقتصادها مع الجانب العربي
شراكات اقتصادية وتجارية يبنيها الجانب العربي مع الصين كأحد الدول الكبرى في الاقتصاد العالمي. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T21:21+0000
2022-12-09T21:21+0000
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هل تعزز الصين اقتصادها مع الجانب العربي
هل تعزز الصين اقتصادها مع الجانب العربي
التوجه العربي إلى تنويع الاقتصاديات العالمية جاء فيما يبدو إثر الوضع الاقتصادي العالمي المتغير، خاصة وأن الشراكة مع بكين لم تصل للحد المنتظر، على اعتبار أنها أحد أقطاب الاقتصاد.الرئيس الصيني شي جين بينغ، عقد اجتماعات مع زعماء الدول العربية والخليجية، لتعزيز العلاقات والبناء على الشراكات التاريخية والاستراتيجية مع الدول العربية.في هذا السياق، قالت الباحثة في الشأن الصيني، تمارا برّو، إن العلاقات بين الجانبين تتطور خلال الفترة الأخيرة ابتداء من تولي الرئيس شي جين بينغ للسلطة وإعلانه عن مبادرة الحزام والطريق.وأكد المتخصص في الشأن الآسيوي، وائل عواد، أن الآفاق واسعة جدا بين الصين والمنطقة العربية وهناك فرص كبيرة للاستثمار فيها.ويوضح بأن "الصين تقوم بتقديم مساعدات مالية وتوفر بنية تحتية قوية وتنقل التكنولوجيا للمنطقة التي تحتاجها الدول العربي.وأضاف أن تعزيز العلاقات مع الدول العربية يشكل أهمية لدى الصين، لأن دولا مختلفة تقع على طريق الحرير وهو أمر استراتيجي لبكين.وأشار الباحث الاقتصادي، علي الحازمي، أهمية الاجتماعات مع الصين في الملفات الاقتصادية والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا والملفات السياسية وضرورة التوافق فيها.وبيّن أن الصين واحدة من أهم الدول المستوردة للطاقة وهي في نمو متزايد، وستلعب الدول العربية دور كبير في هذا الملف، خاصة مع الأزمة الأوروبية التي حرّكت الدول العربية للبدء في استثمارات الغاز والنفط، من منطلق الحفاظ على علاقاتها المختلفة مع دول الشرق والغرب، وتنوع المصالح.واعتبر جاد رعد، مدير مركز الصين بالعربية الفصحى، أن اللقاء العربي الصيني، إعادة توجه في المسار الصحيح على المستوى العربي.وشدد على أن مبدأ العلاقات يسير على أساس المصالح والتكافوء والتوازن، وكل الأطراف العربية لها مشاريع كبيرة تنفذها الصين، سواء في السعودية أو الإمارات ومصر.إعداد وتقديم: عبد الله حميد
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار العالم الآن, الصين, аудио
مساحة حرة, أخبار العالم الآن, الصين, аудио
هل تعزز الصين اقتصادها مع الجانب العربي
21:21 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 21:23 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
شراكات اقتصادية وتجارية يبنيها الجانب العربي مع الصين كأحد الدول الكبرى في الاقتصاد العالمي.
التوجه العربي إلى تنويع الاقتصاديات العالمية جاء فيما يبدو إثر الوضع الاقتصادي العالمي المتغير، خاصة وأن الشراكة مع بكين لم تصل للحد المنتظر، على اعتبار أنها أحد أقطاب الاقتصاد.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، عقد اجتماعات مع زعماء الدول العربية والخليجية، لتعزيز العلاقات والبناء على الشراكات التاريخية والاستراتيجية مع الدول العربية.
في هذا السياق، قالت الباحثة في الشأن الصيني، تمارا برّو، إن العلاقات بين الجانبين تتطور خلال الفترة الأخيرة ابتداء من تولي الرئيس شي جين بينغ للسلطة وإعلانه عن مبادرة الحزام والطريق.
وأوضحت أن التبادل التجاري مع الدول العربي وصل 330 مليار دولار، ما يوضح رغبة الصين في تقوية العلاقات مع الجانب العربي، نظرا لموقعها الاستراتيجي إلى جانب توافر الأدوات الاقتصادية كالنفط والغاز.
وأكد المتخصص في الشأن الآسيوي، وائل عواد، أن الآفاق واسعة جدا بين الصين والمنطقة العربية وهناك فرص كبيرة للاستثمار فيها.
ويوضح بأن "الصين تقوم بتقديم مساعدات مالية وتوفر بنية تحتية قوية وتنقل التكنولوجيا للمنطقة التي تحتاجها الدول العربي.
وأضاف أن تعزيز العلاقات مع الدول العربية يشكل أهمية لدى الصين، لأن دولا مختلفة تقع على طريق الحرير وهو أمر استراتيجي لبكين.
وأشار الباحث الاقتصادي، علي الحازمي، أهمية الاجتماعات مع الصين
في الملفات الاقتصادية والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا والملفات السياسية وضرورة التوافق فيها.
وبيّن أن الصين
واحدة من أهم الدول المستوردة للطاقة وهي في نمو متزايد، وستلعب الدول العربية دور كبير في هذا الملف، خاصة مع الأزمة الأوروبية التي حرّكت الدول العربية للبدء في استثمارات الغاز والنفط، من منطلق الحفاظ على علاقاتها المختلفة مع دول الشرق والغرب، وتنوع المصالح.
واعتبر جاد رعد، مدير مركز الصين بالعربية الفصحى، أن اللقاء العربي الصيني، إعادة توجه في المسار الصحيح على المستوى العربي.
وقال إن الصين تقوم على الانفتاح مع دول العالم المختلفة، وهي من مميزات التعامل الدولي لبكين وتصل للعالم العربي، الذي توجد له نقاط تلاقي مع الصين، ومن الطبيعي تطورها على المستوى التجاري ومن خلال المشاريع المختلفة.
وشدد على أن مبدأ العلاقات يسير على أساس المصالح والتكافوء والتوازن، وكل الأطراف العربية لها مشاريع كبيرة تنفذها الصين، سواء في السعودية أو الإمارات ومصر.
إعداد وتقديم: عبد الله حميد