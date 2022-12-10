https://sputnikarabic.ae/20221210/اتفاق-روسيا-وتركيا-لخفض-التصعيد-شمالي-سوريا-هل-يمهد-لتفاهمات-أوسع-حول-الملف-الكردي؟-1071058172.html

اتفاق روسيا وتركيا لخفض التصعيد شمالي سوريا هل يمهد لتفاهمات أوسع حول الملف الكردي؟

اتفاق روسيا وتركيا لخفض التصعيد شمالي سوريا هل يمهد لتفاهمات أوسع حول الملف الكردي؟

أفادت مصادر إعلامية عربية بأن مشاورات جرت في إسطنبول بين روسيا وتركيا، أفضت لتفاهم على وقف العملية العسكرية التركية شمالي سوريا. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T16:16+0000

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اتفاق روسيا وتركيا لخفض التصعيد في شمال سوريا.. هل يمهد لتفاهمات أوسع حول الملف الكردي؟ اتفاق روسيا وتركيا لخفض التصعيد في شمال سوريا.. هل يمهد لتفاهمات أوسع حول الملف الكردي؟

وأدت إلى انسحاب مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بأسلحتهم من منبج وعين العرب، مع الإبقاء على القوات الأمنية (الأسايش)، ودمجها في قوات الأمن التابعة للجيش السوري، وقال المصدر إن "قسد" وافقت على العرض الروسي فيما طلبت تركيا مهلة لدراسة المقترح.أفادت مصادر إعلامية عربية بأن مشاورات جرت في إسطنبول بين روسيا وتركيا، أفضت إلى اتفاق على وقف العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، تقدم بعرض إلى الوفد التركي الذي ترأسه نائب وزير الخارجية، سادات أونال، بهدف تفادي العملية العسكرية التي تلوح بها أنقرة شمالي سوريا.وقالت الصحيفة إن الوفد الروسي عرض على الوفد التركي انسحاب مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بأسلحتهم من منبج وعين العرب (كوباني) مع الإبقاء فقط على القوات الأمنية (الأسايش)، ودمجها في قوات الأمن التابعة للجيش السوري، وذلك من أجل التخلي عن العملية العسكرية البرية التي أعلنت تركيا أنها ستنفذها ضد مواقع قسد في كل من منبج وعين العرب وتل رفعت.وقال المصدر إن "قسد" وافقت خلال الاجتماعات التي عقدت معها شمالي سوريا خلال الأسبوعين الماضيين على مقترح الانسحاب بشرط عدم تنفيذ تركيا هجومها على منبج وعين العرب فيما لم يعط الجانب التركي موافقته على المقترح الروسي، لكنه طلب مهلة لدراسة المقترح، وأبدى استعداده للعمل مجددا مع الجيش السوري في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية.وأشار شريقي إلى أنه "يتعين على تركيا الانسحاب من الشمال السوري ووقف دعمها للجماعات المسلحة التي يجب أن تحل أو يتم إيجاد الحل المناسب لها سواء بخروجها من سوريا أو العودة لحضن الوطن، ومن بينها الجانب الكردي الممثل بقسد".وحول بقاء "الأشايس" في منبج وعين العرب أكد عضو مجلس الشعب السوري، ساجى طعمة، أن "كل الفصائل المسلحة في الشمال السوري خارجة عن سلطة الدولة، وهناك تحالفات وتفاهمات بين سوريا وروسيا، وبالتالي ستدعم الدولة السورية أي جهد يمكن أن يحل هذه المسألة بالطرق السلمية، حتى لا تكون هناك حجة من تركيا لدخول الأراضي السورية، إلا أن بقاء أي قوات غير القوات السورية خارج هذه التفاهمات يمكن أن يؤثر على استمرارها في المستقبل، ما لم تنضم هذه القوات إلى الجيش السوري".ولفت إلى أنه "يتعين على قسد الابتعاد عن حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، إذا أرادت أن يكون لها مقبولية دولية، وهذه التفاهمات الآن تعطي مؤشرا على أن قسد بدأت تفكر في الابتعاد عن هذه المجموعة".وأكد الخبير أن "الملف الكردي جزء من تعقيدات الملف الإقليمي، وما يحدث من نشاط دبلوماسي في المنطقة سيكون له انعكاسات إيجابية نحو جوهر المواجهة التي تخوضها روسيا باتجاه التحول نحو عالم جديد" مشيرا إلى أن "القضية الكردية تمثل تعقيدا كبيرا منذ عقود طويلة وستكون من بين حزمة الحلول المطروحة على مستوى المنطقة، ولا أعتقد أن الأكراد سيشكلون عائقا أمام هذه التحولات".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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