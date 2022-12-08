https://sputnikarabic.ae/20221208/إعلام-تركي-الولايات-المتحدة-تواصل-تسليح-حزب-العمال-الكردستاني-1070981608.html
إعلام تركي: الولايات المتحدة تواصل تسليح حزب العمال الكردستاني
إعلام تركي: الولايات المتحدة تواصل تسليح حزب العمال الكردستاني
قالت تقارير إعلامية تركية إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل تسليح "حزب العمال الكردستاني" في المناطق التي تتوقع أن تقوم تركيا فيها بعملية عسكرية. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T11:59+0000
2022-12-08T11:59+0000
2022-12-08T11:59+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لما نقلته صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الخميس، عن مصادر أمنية، تواصل الولايات المتحدة دعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا من خلال استئناف الدوريات المشتركة في شمال سوريا وتسليحهم في المناطق التي تتجه إليها القوات التركية لتسيير عمليات عسكرية برية.وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة بإعلانها استئناف الدوريات مع حزب العمال الكردستاني، ترسل أيضًا إلى المنظمة رسالة "نحن معكم!" مضيفة أن المبعوث الأمريكي إلى شمال شرق سوريا نيكولاس جرانجر قال أيضًا إن واشنطن تعارض العمل العسكري التركي.وذكرت أن حزب العمال الكردستاني نشر صواريخ "تاو" الأمريكية المضادة للدبابات في القرى القريبة من مدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة السورية.يشار إلى أن أنقرة قامت في الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، نفذت عملية جوية ضد القواعد المسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه المسلح، وحدات الحماية الشعبية، في شمال سوريا والعراق، ووصف الرئيس التركي العملية بأنها ناجحة وطرح احتمال إجراء عملية برية قريبا.وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن إن الأمم المتحدة قلقة من أن الوضع في سوريا سوف يتصاعد أكثر في غياب الجهود الهادفة لحل النزاع.طالع أيضا: مع تواصل القصف... هل تشن تركيا عملية برية في سوريا وتنهار التفاهمات الأخيرة؟
https://sputnikarabic.ae/20221129/مكتب-أردوغان-تركيا-نسقت-إجراءاتها-مع-روسيا-خلال-العمليات-الجوية-في-شمال-سوريا-والعراق-1070654554.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
إعلام تركي: الولايات المتحدة تواصل تسليح حزب العمال الكردستاني
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قالت تقارير إعلامية تركية إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل تسليح "حزب العمال الكردستاني" في المناطق التي تتوقع أن تقوم تركيا فيها بعملية عسكرية.
أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لما نقلته صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الخميس، عن مصادر أمنية، تواصل الولايات المتحدة دعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا من خلال استئناف الدوريات
المشتركة في شمال سوريا وتسليحهم في المناطق التي تتجه إليها القوات التركية لتسيير عمليات عسكرية برية.
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة بإعلانها استئناف الدوريات
مع حزب العمال الكردستاني، ترسل أيضًا إلى المنظمة رسالة "نحن معكم!" مضيفة أن المبعوث الأمريكي إلى شمال شرق سوريا نيكولاس جرانجر قال أيضًا إن واشنطن تعارض العمل العسكري التركي.
وذكرت أن حزب العمال الكردستاني نشر صواريخ "تاو" الأمريكية المضادة للدبابات في القرى القريبة من مدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
وأضاف التقرير أن التنظيم أرسل ما لا يقل عن 100 مقاتل إلى مدينة عين عيسى السورية، التي تعد من بين الأهداف المحتملة لتركيا، ونحو 30 مقاتلا في قرى بالقرب من بلدة كوباني الحدودية، بالإضافة إلى ذلك، أرسل حزب العمال الكردستاني قاذفات صواريخ متعددة البراميل إلى قرية حزوان.
يشار إلى أن أنقرة قامت في الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، نفذت عملية جوية ضد القواعد المسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه المسلح، وحدات الحماية الشعبية، في شمال سوريا والعراق، ووصف الرئيس
التركي العملية بأنها ناجحة وطرح احتمال إجراء عملية برية قريبا.
وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن إن الأمم المتحدة قلقة من أن الوضع في سوريا سوف يتصاعد أكثر في غياب الجهود الهادفة لحل النزاع.