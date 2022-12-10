https://sputnikarabic.ae/20221210/الحزب-الشيوعي-اليوناني-يصف-البرلمان-الأوروبي-بـ-بؤرة-الفساد-1071047617.html
الحزب الشيوعي اليوناني يصف البرلمان الأوروبي بـ "بؤرة الفساد"
الحزب الشيوعي اليوناني يصف البرلمان الأوروبي بـ "بؤرة الفساد"
قال الحزب الشيوعي اليوناني، اليوم السبت، إن تحقيقات الفساد ضد نائب رئيس البرلمان الأوروبي والسياسي اليوناني إيفا كايلي، بالإضافة إلى سياسيين أوروبيين آخرين،... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T12:24+0000
2022-12-10T12:24+0000
2022-12-10T12:24+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال الحزب: "التنافس بين مختلف المصالح والجماعات الكبيرة للسيطرة على المنظمة، وآلاف جماعات الضغط المؤسسية في البرلمان الأوروبي، والاتحاد الأوروبي نفسه "بؤر للفساد والأحداث اليومية في نظام استغلالي فاسد لا يعالج". ونفذت السلطات البلجيكية، أمس الجمعة، عدة اعتقالات وتفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي، مرتبطة بإقامة مونديال قطر. على وجه الخصوص، تم القبض على كايلي وطرده على الفور من حزب باسوك كينال (الحركة الاشتراكية اليونانية - الحركة من أجل التغيير) فيما يتعلق بالتحقيق.
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الحزب الشيوعي اليوناني يصف البرلمان الأوروبي بـ "بؤرة الفساد"
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قال الحزب الشيوعي اليوناني، اليوم السبت، إن تحقيقات الفساد ضد نائب رئيس البرلمان الأوروبي والسياسي اليوناني إيفا كايلي، بالإضافة إلى سياسيين أوروبيين آخرين، تظهر أن الاتحاد الأوروبي بؤرة للفساد.
وقال الحزب: "التنافس بين مختلف المصالح والجماعات الكبيرة للسيطرة على المنظمة، وآلاف جماعات الضغط المؤسسية في البرلمان الأوروبي، والاتحاد الأوروبي نفسه "بؤر للفساد والأحداث اليومية في نظام استغلالي فاسد لا يعالج".
ونفذت السلطات البلجيكية، أمس الجمعة، عدة اعتقالات وتفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي، مرتبطة بإقامة مونديال قطر. على وجه الخصوص، تم القبض على كايلي وطرده على الفور من حزب باسوك كينال (الحركة الاشتراكية اليونانية - الحركة من أجل التغيير) فيما يتعلق بالتحقيق.