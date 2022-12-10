https://sputnikarabic.ae/20221210/السودان-توضيح-رسمي-بشأن-الانقطاع-المفاجئ-للكهرباء-في-عموم-البلاد-1071047716.html
السودان... توضيح رسمي بشأن الانقطاع "المفاجئ" للكهرباء في عموم البلاد
السودان... توضيح رسمي بشأن الانقطاع "المفاجئ" للكهرباء في عموم البلاد
كشفت الشركة السودانية لنقل الكهرباء في السودان، تفاصيل خروج الشبكة القومية للكهرباء عن العمل، اليوم السبت، بسبب ما وصفته بـ"عطل مفاجئ". 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T12:11+0000
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وأوضح مدير عام الشركة، المهندس محمد التوم، أنه حدث عطل في كابل 500 كيلو فولت بمحطة توليد "مروي"، مما أدى إلى خروج الشبكة القومية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وأضاف التوم، أنه جاري العمل لإرجاع الشبكة، وأن أعمال الصيانة قد تمت بنسبة 80 في المئة، وأن الكهرباء ستعود للمحطات ومن ثم ستعود الخدمة تدريجيا.وكانت صحيفة "الراكوبة" السودانية أفادت، اليوم السبت، بأن "العطل في سد مروي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء بأنحاء واسعة في البلاد"، موضحة أن "سد مروي يغذي معظم مناطق السودان، مع اعتماد عدد من المدن والمناطق على طاقة التوليد الحراري".ويعاني قطاع الكهرباء في السودان من الانهيار وافتقار عمليات الصيانة الدورية بعد قطع الدعم بسبب أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وتوقف المساعدات اللازمة التي كانت في طريقها للسودان لإنقاذ القطاع، حسب الصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20221210/انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-السودان-بسبب-عطل-في-سد-مروي-شمالي-البلاد-1071044187.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
السودان... توضيح رسمي بشأن الانقطاع "المفاجئ" للكهرباء في عموم البلاد
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كشفت الشركة السودانية لنقل الكهرباء في السودان، تفاصيل خروج الشبكة القومية للكهرباء عن العمل، اليوم السبت، بسبب ما وصفته بـ"عطل مفاجئ".
وأوضح مدير عام الشركة، المهندس محمد التوم، أنه حدث عطل في كابل 500 كيلو فولت بمحطة توليد "مروي"، مما أدى إلى خروج الشبكة القومية، وفقا لوكالة
الأنباء السودانية (سونا).
وأضاف التوم، أنه جاري العمل لإرجاع الشبكة، وأن أعمال الصيانة قد تمت بنسبة 80 في المئة، وأن الكهرباء ستعود للمحطات ومن ثم ستعود الخدمة تدريجيا.
وكانت صحيفة
"الراكوبة" السودانية أفادت، اليوم السبت، بأن "العطل في سد مروي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء بأنحاء واسعة في البلاد"، موضحة أن "سد مروي يغذي معظم مناطق السودان، مع اعتماد عدد من المدن والمناطق على طاقة التوليد الحراري".
ويعاني قطاع الكهرباء في السودان من الانهيار وافتقار عمليات الصيانة الدورية بعد قطع الدعم بسبب أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وتوقف المساعدات اللازمة التي كانت في طريقها للسودان لإنقاذ القطاع، حسب الصحيفة.