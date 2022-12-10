https://sputnikarabic.ae/20221210/الفرنسيون-يطلقون-على-زيلينسكي-لقب-زعيم-أشخاص-في-غاية-الخطورة-1071040101.html

الفرنسيون يطلقون على زيلينسكي لقب زعيم "أشخاص في غاية الخطورة"

الفرنسيون يطلقون على زيلينسكي لقب زعيم "أشخاص في غاية الخطورة"

علق قراء صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية على محاكمة المواطن الأوكراني "المليونير" ديمتري مالينوفسكي، معربين عن رأيهم بأن البلاد تديرها مافيا بقيادة فلاديمير... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T04:53+0000

2022-12-10T04:53+0000

2022-12-10T05:11+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي

أخبار فرنسا

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كما تشير الصحيفة، فإنه تم الاعتراف رسميًا بالرجل على أنه "ميت" نتيجة حادث في عام 2014، وقدمت زوجته طلبا، بينما أصدرت الشرطة الأوكرانية شهادة وفاة دون أي تحقق من الحقائق. ومع ذلك، قبل شهرين، وصل مالينوفسكي إلى فرنسا، ربما هربا من الدائنين الذين خدعهم، بينما كان قادرا على دخول البلاد بفضل جواز سفر روماني مزور. في أكتوبر/تشرين الأول 2018، اتهم الأوكراني بـ "غسيل منظم لدخل العصابات"، ويوم الخميس الماضي حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بغرامة مائة ألف يورو ومصادرة قلعة لاروشيبو القديمة.هذا وتسبب المنشور في استجابة نشطة من القراء في التعليقات.وقال أحد المعلقين: "لدى المرء انطباع بأنه في أوكرانيا، وكذلك خارجها، كل شخص يديره نوع من المافيا، ومستعد للتداول في أي شيء، طالما أن هناك الكثير من المال. الأشخاص غير المبدئيين والخطرين للغاية لن يوقفهم شيء! الآن "شخصية العام" هو الرئيس (فلاديمير زيلينسكي)، الذي يبدو لي أنه بعيد عن القداسة مثل بطل هذا المقال".وعلق لاتود: "حقيقة أن قلعة لاروشيبو، التي سميت على اسم عضو في لجنة السلامة العامة في 1793-1794، سقطت في أيدي مافيا أوكرانية، أمر مخجل لا يصدق. إلى متى سيبصق الفرنسيون على تراثهم الثقافي؟ لذلك كل شيء يتدحرج إلى الجحيم مع هذا البلد، بقدر ما تستطيع".وعلق ساخرا، ترول جنتل: "هل تحاول إخباري عن الأوكرانيين الوقحين؟ لا يمكن لوسائل الإعلام لدينا أن تكذب! ربما يكون هؤلاء من الروس".

https://sputnikarabic.ae/20221208/مذيع-أمريكي-يصف-زيلينسكي-بالديكتاتور-الخطير-1070973341.html

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