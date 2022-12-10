https://sputnikarabic.ae/20221210/المندوب-الصيني-بمجلس-الأمن-كميات-ضخمة-من-الأسلحة-تم-تقديمها-لأوكرانيا-1071038701.html

المندوب الصيني بمجلس الأمن: كميات الأسلحة التي قدمت لأوكرانيا تثير القلق

المندوب الصيني بمجلس الأمن: كميات الأسلحة التي قدمت لأوكرانيا تثير القلق

أكد المندوب الصيني لدى مجلس الأمن قنغ شوانغ، اليوم السبت، بأن كميات ضخمة من الأسلحة قُدمت لأوكرانيا، وهذا الأمر يُثير القلق من احتمال تحول مسارها إلى الأيدي... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T00:26+0000

2022-12-10T00:26+0000

2022-12-10T00:39+0000

الصين

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موسكو - سبوتنيك. وقال شوانغ: "هناك تقارير تفيد بأن جماعات مسلحة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حصلت بشكل غير شرعي على أسلحة كانت مقدمة بالأساس كدعم لأوكرانيا".وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بعنوان "عواقب التهريب المتزايد للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا في مناطق مختلفة من العالم على السلم والأمن الدوليين".وقال نيبينزيا، "نسجل بعناية كل هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وستكون لها عواقب قانونية محددة على جميع المتورطين".ولفت نيبينزيا إلى أن هناك "تقارير عن نقل أسلحة من مستودعات في أوكرانيا إلى دول أفريقية. مشددا على أن بعض الأسلحة الممنوحة إلى أوكرانيا في السوق السوداء في بلدان بالشرق الأوسط".هذا، تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الجمعة، عن تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.وأكدت الخارجية الروسية، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوفـ إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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