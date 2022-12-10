https://sputnikarabic.ae/20221210/حركة-من-طفل-كرواتي-تجاه-نيمار-تسرق-الأضواء-فيديو-1071049874.html
حركة من طفل كرواتي تجاه نيمار تسرق الأضواء... فيديو
حركة من طفل كرواتي تجاه نيمار تسرق الأضواء... فيديو
في لفتة إنسانية سرقت الأضواء، توجه طفل كرواتي إلى النجم نيمار لمواساته بعد إقصاء المنتخب البرازيلي على يد كرواتيا بركلات الترجيح. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T12:45+0000
2022-12-10T12:45+0000
2022-12-10T12:45+0000
نادي الفيديو
طفل
نيمار
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وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الطفل وهو يركض باتجاه نيمار، الذي كان يبكي بحرقة لمواساته بعد الخسارة المؤلمة، والخروج المر على يد المنتخب الكرواتي في ربع النهائي.و انتشر فيديو الطفل، وهو ابن النجم الكرواتي إيفان برزيتش، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكثير من الإعجاب والتعليقات.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, طفل, نيمار
حركة من طفل كرواتي تجاه نيمار تسرق الأضواء... فيديو
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في لفتة إنسانية سرقت الأضواء، توجه طفل كرواتي إلى النجم نيمار لمواساته بعد إقصاء المنتخب البرازيلي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.
وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الطفل وهو يركض باتجاه نيمار، الذي كان يبكي بحرقة لمواساته بعد الخسارة المؤلمة، والخروج المر على يد المنتخب الكرواتي في ربع النهائي.
و انتشر فيديو الطفل، وهو ابن النجم الكرواتي إيفان برزيتش، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكثير من الإعجاب والتعليقات.