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https://sputnikarabic.ae/20221210/حركة-من-طفل-كرواتي-تجاه-نيمار-تسرق-الأضواء-فيديو-1071049874.html
حركة من طفل كرواتي تجاه نيمار تسرق الأضواء... فيديو
حركة من طفل كرواتي تجاه نيمار تسرق الأضواء... فيديو
في لفتة إنسانية سرقت الأضواء، توجه طفل كرواتي إلى النجم نيمار لمواساته بعد إقصاء المنتخب البرازيلي على يد كرواتيا بركلات الترجيح. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
طفل
نيمار
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وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الطفل وهو يركض باتجاه نيمار، الذي كان يبكي بحرقة لمواساته بعد الخسارة المؤلمة، والخروج المر على يد المنتخب الكرواتي في ربع النهائي.و انتشر فيديو الطفل، وهو ابن النجم الكرواتي إيفان برزيتش، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكثير من الإعجاب والتعليقات.
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نادي الفيديو, طفل, نيمار
نادي الفيديو, طفل, نيمار

حركة من طفل كرواتي تجاه نيمار تسرق الأضواء... فيديو

12:45 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUنيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو
نيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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في لفتة إنسانية سرقت الأضواء، توجه طفل كرواتي إلى النجم نيمار لمواساته بعد إقصاء المنتخب البرازيلي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.
وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الطفل وهو يركض باتجاه نيمار، الذي كان يبكي بحرقة لمواساته بعد الخسارة المؤلمة، والخروج المر على يد المنتخب الكرواتي في ربع النهائي.
و انتشر فيديو الطفل، وهو ابن النجم الكرواتي إيفان برزيتش، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكثير من الإعجاب والتعليقات.
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