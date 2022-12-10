https://sputnikarabic.ae/20221210/حزب-الله-يحدد-3-مواصفات-أساسية-لرئيس-لبنان-المقبل-1071057684.html
"حزب الله" يحدد 3 مواصفات أساسية لرئيس لبنان المقبل
"حزب الله" يحدد 3 مواصفات أساسية لرئيس لبنان المقبل
حدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، 3 مواصفات أساسية يجب أن يمتلكها الرئيس اللبناني القادم. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T16:00+0000
2022-12-10T16:00+0000
2022-12-10T16:00+0000
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وأوضح قاسم عبر "تويتر"، اليوم السبت، أن أولى هذه المواصفات هي رعاية خطة للإنقاذ الاقتصادي - المالي، أما الصفة الثانية فهي القدرة على التواصل والتعاون مع كل الأطراف الموجودين على الساحة.وأشار الشيخ نعيم قاسم إلى أن ثالث صفة يجب أن يمتلكها رئيس لبنان القادم هو ألا يكون استفزازيا، بل يعمل بهدوء لمعالجة القضايا الخلافية.وأوضح كذلك على "تويتر" أن "حزب الله" حريص على أمرين أساسيين خلال هذه المرحلة: "الأول أن يتم انتخاب الرئيس اللبناني بأقرب وقت ممكن، والثاني أن نبقى مواكبين لحاجات الناس ومتطلبات الناس"، وفق قوله.وفشل البرلمان اللبناني، يوم الخميس الماضي، للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.وصوت في الجولة الأولى 105 نواب، وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 39 صوتا، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك".وانتهت ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم ينتخب أي مرشح جديد، وبات كرسي رئاسة لبنان شاغرا.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي
"حزب الله" يحدد 3 مواصفات أساسية لرئيس لبنان المقبل
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حدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، 3 مواصفات أساسية يجب أن يمتلكها الرئيس اللبناني القادم.
وأوضح قاسم عبر "تويتر"، اليوم السبت، أن أولى هذه المواصفات هي رعاية خطة للإنقاذ الاقتصادي - المالي، أما الصفة الثانية فهي القدرة على التواصل والتعاون مع كل الأطراف الموجودين على الساحة.
وأشار الشيخ نعيم قاسم إلى أن ثالث صفة يجب أن يمتلكها رئيس لبنان القادم هو ألا يكون استفزازيا، بل يعمل بهدوء لمعالجة القضايا الخلافية.
وأوضح كذلك على "تويتر" أن "حزب الله" حريص على أمرين أساسيين خلال هذه المرحلة: "الأول أن يتم انتخاب الرئيس اللبناني بأقرب وقت ممكن، والثاني أن نبقى مواكبين لحاجات الناس ومتطلبات الناس"، وفق قوله.
وفشل البرلمان اللبناني، يوم الخميس الماضي، للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.
وصوت في الجولة الأولى 105 نواب، وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 39 صوتا، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك".
وانتهت ولاية الرئيس ميشال عون
في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم ينتخب أي مرشح جديد، وبات كرسي رئاسة لبنان شاغرا.
ويعاني لبنان
من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.