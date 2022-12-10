https://sputnikarabic.ae/20221210/قوات-الدعم-السريع-تعتقل-4-سودانيين-معارضين-لاتفاق-قبلي-في-شمال-دارفور-1071061493.html
قوات الدعم السريع تعتقل 4 سودانيين معارضين لاتفاق قبلي في شمال دارفور
قوات الدعم السريع تعتقل 4 سودانيين معارضين لاتفاق قبلي في شمال دارفور
ألقت قوة من الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، القبض على نحو 4 من قيادات معسكر "زمزم" في ولاية شمال دارفور، بسبب معارضتهم لاتفاقية وقف العدائيات بين مكونات... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T17:40+0000
2022-12-10T17:40+0000
2022-12-10T17:40+0000
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وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أشرفت قوات الدعم السريع على توقيع اتفاق بين قبيلتي الرزيقات "الشطية" و"الزغاوة" في مناطق "قلاب، كولقي" وعدد من القرى القريبة من مخيم زمزم.ونقل موقع " سودان تربيون" عن مسؤول الإعلام في مخيم زمزم هارون بخيت أن قوة تابعة للدعم السريع اعتقلت 4 من القيادات الشبابية في المخيم.وأوضح المسؤول أن السبب هو اعتراضهم على بنود اتفاقية وقف العدائيات.وأشار بخيت إلى أن المعارضين للاتفاق يطالبون بطرد من أسماهم بـ "المستوطنين الجُدد"، وإخراجهم من أراضي النازحين التي استولوا عليها خلال سنوات الحرب.وأوضح أنه يشترطون تنفيذ هذا المطلب قبل الحديث عن أي تسوية بين المكونات الاجتماعية المقيمة بمناطق غرب الفاشر.
https://sputnikarabic.ae/20211029/المهنيين-السودانيين-يدعو-لإسقاط-المجلس-العسكري-وحل-قوات-الدعم-السريع-1050569742.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم العربي
قوات الدعم السريع تعتقل 4 سودانيين معارضين لاتفاق قبلي في شمال دارفور
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ألقت قوة من الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، القبض على نحو 4 من قيادات معسكر "زمزم" في ولاية شمال دارفور، بسبب معارضتهم لاتفاقية وقف العدائيات بين مكونات غرب الفاشر.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أشرفت قوات الدعم السريع
على توقيع اتفاق بين قبيلتي الرزيقات "الشطية" و"الزغاوة" في مناطق "قلاب، كولقي" وعدد من القرى القريبة من مخيم زمزم.
29 أكتوبر 2021, 14:36 GMT
ونقل موقع " سودان تربيون"
عن مسؤول الإعلام في مخيم زمزم هارون بخيت أن قوة تابعة للدعم السريع اعتقلت 4 من القيادات الشبابية في المخيم.
وأوضح المسؤول أن السبب هو اعتراضهم على بنود اتفاقية وقف العدائيات.
وأشار بخيت إلى أن المعارضين للاتفاق يطالبون بطرد من أسماهم بـ "المستوطنين الجُدد"، وإخراجهم من أراضي النازحين التي استولوا عليها خلال سنوات الحرب.
وأوضح أنه يشترطون تنفيذ هذا المطلب قبل الحديث عن أي تسوية بين المكونات الاجتماعية المقيمة بمناطق غرب الفاشر.