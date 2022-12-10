عربي
منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022"
https://sputnikarabic.ae/20221210/قوات-الدعم-السريع-تعتقل-4-سودانيين-معارضين-لاتفاق-قبلي-في-شمال-دارفور-1071061493.html
قوات الدعم السريع تعتقل 4 سودانيين معارضين لاتفاق قبلي في شمال دارفور
قوات الدعم السريع تعتقل 4 سودانيين معارضين لاتفاق قبلي في شمال دارفور
ألقت قوة من الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، القبض على نحو 4 من قيادات معسكر "زمزم" في ولاية شمال دارفور، بسبب معارضتهم لاتفاقية وقف العدائيات بين مكونات... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T17:40+0000
2022-12-10T17:40+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_c1cff8a564587ea093f5ca8455a5e41d.jpg
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أشرفت قوات الدعم السريع على توقيع اتفاق بين قبيلتي الرزيقات "الشطية" و"الزغاوة" في مناطق "قلاب، كولقي" وعدد من القرى القريبة من مخيم زمزم.ونقل موقع " سودان تربيون" عن مسؤول الإعلام في مخيم زمزم هارون بخيت أن قوة تابعة للدعم السريع اعتقلت 4 من القيادات الشبابية في المخيم.وأوضح المسؤول أن السبب هو اعتراضهم على بنود اتفاقية وقف العدائيات.وأشار بخيت إلى أن المعارضين للاتفاق يطالبون بطرد من أسماهم بـ "المستوطنين الجُدد"، وإخراجهم من أراضي النازحين التي استولوا عليها خلال سنوات الحرب.وأوضح أنه يشترطون تنفيذ هذا المطلب قبل الحديث عن أي تسوية بين المكونات الاجتماعية المقيمة بمناطق غرب الفاشر.
https://sputnikarabic.ae/20211029/المهنيين-السودانيين-يدعو-لإسقاط-المجلس-العسكري-وحل-قوات-الدعم-السريع-1050569742.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_1104a0995bad632bdbc1a144284cb273.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم العربي

قوات الدعم السريع تعتقل 4 سودانيين معارضين لاتفاق قبلي في شمال دارفور

17:40 GMT 10.12.2022
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبرTelegram
ألقت قوة من الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، القبض على نحو 4 من قيادات معسكر "زمزم" في ولاية شمال دارفور، بسبب معارضتهم لاتفاقية وقف العدائيات بين مكونات غرب الفاشر.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أشرفت قوات الدعم السريع على توقيع اتفاق بين قبيلتي الرزيقات "الشطية" و"الزغاوة" في مناطق "قلاب، كولقي" وعدد من القرى القريبة من مخيم زمزم.
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2021
تجمع "المهنيين السودانيين" يدعو لإسقاط المجلس العسكري وحل قوات الدعم السريع
29 أكتوبر 2021, 14:36 GMT
ونقل موقع " سودان تربيون" عن مسؤول الإعلام في مخيم زمزم هارون بخيت أن قوة تابعة للدعم السريع اعتقلت 4 من القيادات الشبابية في المخيم.
وأوضح المسؤول أن السبب هو اعتراضهم على بنود اتفاقية وقف العدائيات.
وأشار بخيت إلى أن المعارضين للاتفاق يطالبون بطرد من أسماهم بـ "المستوطنين الجُدد"، وإخراجهم من أراضي النازحين التي استولوا عليها خلال سنوات الحرب.
وأوضح أنه يشترطون تنفيذ هذا المطلب قبل الحديث عن أي تسوية بين المكونات الاجتماعية المقيمة بمناطق غرب الفاشر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала