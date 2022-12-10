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لبنان يشهد تفشيا للإنفلونزا... والسلطات تدعو للاطمئنان
لبنان يشهد تفشيا للإنفلونزا... والسلطات تدعو للاطمئنان
انتشر مرض الإنفلونزا بشكل كبير في مناطق داخل لبنان من بينها في محافظة البقاع، وذلك بالتزامن مع صقيع الشتاء وغياب الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في فترة... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T07:10+0000
2022-12-10T07:10+0000
لبنان
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وقالت وكالة أنباء "المركزية" إن عددا كبيرا من المدارس تشهد غيابا قسريا للطلاب بسبب ظهور أعراض الإنفلونزا، وتتصاعد وتيرتها في هذا الوقت، ومنها: السعال الحاد، الحرارة المرتفعة، سيلان الأنف ونزلات البرد.تسبب تفشي المرض في قلق الأهالي، فيما طلبت منهم بعض المدارس عدم إرسال أولادهم الذين تظهر عليهم العوارض حتى لو اضطرت إلى إغلاق صفوف بأكملها.من جانبها، طمأنت مصادر تربوية الأهالي بأن الوضع في المدارس لا يدعو للقلق، حيث أن الوقت الحالي هو موسم لتفشي هذا المرض كما هو الحال كل عام.وأشارت الوكالة إلى أن ما يزيد من المخاوف هو أن المناعة المجتمعية تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وبات هاجس الفيروسات يسيطر على الناس، ما دفع الوزارة إلى إجراء حملات توعوية وإرشادات صحية.وبدأت تلك الحملات بلقاحات الكوليرا، ثم شملت جميع المدارس الخاصة والرسمية لتعبئة استمارات من يريد أخذ اللقاح، وستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بحملة فيما يخص الإنفلونزا التي تسيطر على البقاع.
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لبنان, العالم العربي
لبنان, العالم العربي

لبنان يشهد تفشيا للإنفلونزا... والسلطات تدعو للاطمئنان

07:10 GMT 10.12.2022
© AP Photo / Hassan Ammarتلاميذ، لاجئون فلسطينيون من سوريا، في ساحة مدرسة "جفنة" الابتدائية التابعة لمنظمة "الأونروا" في البقاع، لبنان، 22 مايو 2018
تلاميذ، لاجئون فلسطينيون من سوريا، في ساحة مدرسة جفنة الابتدائية التابعة لمنظمة الأونروا في البقاع، لبنان، 22 مايو 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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انتشر مرض الإنفلونزا بشكل كبير في مناطق داخل لبنان من بينها في محافظة البقاع، وذلك بالتزامن مع صقيع الشتاء وغياب الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في فترة كورونا.
وقالت وكالة أنباء "المركزية" إن عددا كبيرا من المدارس تشهد غيابا قسريا للطلاب بسبب ظهور أعراض الإنفلونزا، وتتصاعد وتيرتها في هذا الوقت، ومنها: السعال الحاد، الحرارة المرتفعة، سيلان الأنف ونزلات البرد.
تسبب تفشي المرض في قلق الأهالي، فيما طلبت منهم بعض المدارس عدم إرسال أولادهم الذين تظهر عليهم العوارض حتى لو اضطرت إلى إغلاق صفوف بأكملها.
من جانبها، طمأنت مصادر تربوية الأهالي بأن الوضع في المدارس لا يدعو للقلق، حيث أن الوقت الحالي هو موسم لتفشي هذا المرض كما هو الحال كل عام.
وأشارت الوكالة إلى أن ما يزيد من المخاوف هو أن المناعة المجتمعية تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وبات هاجس الفيروسات يسيطر على الناس، ما دفع الوزارة إلى إجراء حملات توعوية وإرشادات صحية.
وبدأت تلك الحملات بلقاحات الكوليرا، ثم شملت جميع المدارس الخاصة والرسمية لتعبئة استمارات من يريد أخذ اللقاح، وستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بحملة فيما يخص الإنفلونزا التي تسيطر على البقاع.
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