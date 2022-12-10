https://sputnikarabic.ae/20221210/لبنان-يشهد-تفشيا-للإنفلونزا-والسلطات-تدعو-للاطمئنان-1071041578.html
لبنان يشهد تفشيا للإنفلونزا... والسلطات تدعو للاطمئنان
لبنان يشهد تفشيا للإنفلونزا... والسلطات تدعو للاطمئنان
انتشر مرض الإنفلونزا بشكل كبير في مناطق داخل لبنان من بينها في محافظة البقاع، وذلك بالتزامن مع صقيع الشتاء وغياب الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في فترة... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T07:10+0000
2022-12-10T07:10+0000
2022-12-10T07:10+0000
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/01/1050004720_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eac6089ab1e87d2413e4f6f3b144a49f.jpg
وقالت وكالة أنباء "المركزية" إن عددا كبيرا من المدارس تشهد غيابا قسريا للطلاب بسبب ظهور أعراض الإنفلونزا، وتتصاعد وتيرتها في هذا الوقت، ومنها: السعال الحاد، الحرارة المرتفعة، سيلان الأنف ونزلات البرد.تسبب تفشي المرض في قلق الأهالي، فيما طلبت منهم بعض المدارس عدم إرسال أولادهم الذين تظهر عليهم العوارض حتى لو اضطرت إلى إغلاق صفوف بأكملها.من جانبها، طمأنت مصادر تربوية الأهالي بأن الوضع في المدارس لا يدعو للقلق، حيث أن الوقت الحالي هو موسم لتفشي هذا المرض كما هو الحال كل عام.وأشارت الوكالة إلى أن ما يزيد من المخاوف هو أن المناعة المجتمعية تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وبات هاجس الفيروسات يسيطر على الناس، ما دفع الوزارة إلى إجراء حملات توعوية وإرشادات صحية.وبدأت تلك الحملات بلقاحات الكوليرا، ثم شملت جميع المدارس الخاصة والرسمية لتعبئة استمارات من يريد أخذ اللقاح، وستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بحملة فيما يخص الإنفلونزا التي تسيطر على البقاع.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/01/1050004720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c6826073f0919d5b6b43dd00a399c7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
لبنان يشهد تفشيا للإنفلونزا... والسلطات تدعو للاطمئنان
تابعنا عبر
انتشر مرض الإنفلونزا بشكل كبير في مناطق داخل لبنان من بينها في محافظة البقاع، وذلك بالتزامن مع صقيع الشتاء وغياب الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في فترة كورونا.
وقالت وكالة أنباء
"المركزية" إن عددا كبيرا من المدارس تشهد غيابا قسريا للطلاب بسبب ظهور أعراض الإنفلونزا، وتتصاعد وتيرتها في هذا الوقت، ومنها: السعال الحاد، الحرارة المرتفعة، سيلان الأنف ونزلات البرد.
تسبب تفشي المرض في قلق الأهالي، فيما طلبت منهم بعض المدارس عدم إرسال أولادهم الذين تظهر عليهم العوارض حتى لو اضطرت إلى إغلاق صفوف بأكملها.
من جانبها، طمأنت مصادر تربوية الأهالي بأن الوضع في المدارس لا يدعو للقلق، حيث أن الوقت الحالي هو موسم لتفشي هذا المرض كما هو الحال كل عام.
وأشارت الوكالة إلى أن ما يزيد من المخاوف هو أن المناعة المجتمعية تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وبات هاجس الفيروسات يسيطر على الناس، ما دفع الوزارة إلى إجراء حملات توعوية وإرشادات صحية.
وبدأت تلك الحملات بلقاحات الكوليرا، ثم شملت جميع المدارس الخاصة والرسمية لتعبئة استمارات من يريد أخذ اللقاح، وستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بحملة فيما يخص الإنفلونزا التي تسيطر على البقاع.