https://sputnikarabic.ae/20221210/مبعوثة-أممية-تصل-تل-أبيب-للتحقيق-في-إيذاء-الجيش-الإسرائيلي-للأطفال-الفلسطينيين-1071065068.html

مبعوثة أممية تصل تل أبيب للتحقيق في إيذاء الجيش الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين

مبعوثة أممية تصل تل أبيب للتحقيق في إيذاء الجيش الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين

كشفت قناة عبرية، مساء اليوم السبت، أن مبعوثة أممية ستصل إسرائيل بعد أيام للتحقيق فيما إن كان الجيش الإسرائيلي يؤذي الأطفال الفلسطينيين. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T19:35+0000

2022-12-10T19:35+0000

2022-12-10T19:44+0000

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وقالت القناة "13": "ستصل فيرجينيا غامبا، المبعوثة الخاصة من الأمم المتحدة، إلى إسرائيل خلال الأسبوع الجاري لتحديد ما إذا كان الجيش الإسرائيلي وإسرائيل "يؤذيان الأطفال".وأوضحت أن ذلك يأتي كجزء من التقرير السنوي الذي تكتبه غامبا عن إيذاء الأطفال في مناطق الصراع. تجدر الإشارة إلى أن تعريف الطفل هو أي شخص دون سن 18 عاما.في غضون ذلك، تجري تحضيرات مكثفة في إسرائيل لوصول المبعوثة الأممية - والتي تشمل جمع مقاطع فيديو لجنود الجيش الإسرائيلي وأدلة تبرر النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس في العام الماضي.وتابعت القناة: "يتم هذا الاستعداد الخاص على خلفية القلق في إسرائيل من أن سلوك الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) خلال العام الماضي - ومقتل العديد من الفلسطينيين، بعضهم قاصرون - يمكن أن يؤدي إلى انتقادات لاذعة لإسرائيل كجزء من التقرير، وحتى توصية بإضافتها إلى "القائمة السوداء"- التي تحتوي على دول لا تريد إسرائيل أن تكون جزءا منها".وستلتقي المبعوثة الأممية برئيس الأركان الإسرائيلي اللواء أفيف كوخافي وكبار المسؤولين في الجيش ووزارة الخارجية والشرطة الإسرائيلية، ومن غير المتوقع أن تلتقي بالمستوى السياسي في الوقت الحالي، بسبب تغيير الحكومة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات ردا على ذلك: "نجري حوارا مع مبعوثة الأمين العام والزيارة القادمة هي جزء من الحوار معها". فيما لم يعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على التقرير.وفي الآونة الأخيرة، تزايدت انتقادات الأمم المتحدة لإسرائيل بما في ذلك حول نشاطات جيشها في الضفة الغربية، و"اليد الخفيفة" لجنوده على الزناد.

https://sputnikarabic.ae/20221203/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-التحقيق-في-واقعة-حوارة-بأسرع-وقت-ممكن-1070803075.html

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