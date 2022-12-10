مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد... صور
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
© Sputnik . Mariam.Gadera
انطلقت ظهر اليوم السبت، في العاصمة تونس، مسيرة احتجاجية نفذتها جبهة الخلاص الوطني ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة النهضة.
ووفقا لمراسلة "سبوتنيك"، طالب المشاركون في المسيرة برحيل الرئيس التونسي قيس سعيد وإسقاط ما أسموه بالانقلاب ومقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وشهدت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة في مختلف الشوارع والطرق المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
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© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
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© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
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© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
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© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
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© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
© Sputnik . Mariam.Gaderaمسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
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© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
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© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
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© Sputnik . Mariam.Gadera
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد
وانطلقت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في تونس في 17 ديسمبر الجاري وسط مقاطعة المعارضة.
ويشارك في الانتخابات 1055 مرشحا من المستقلين والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي يصفها معارضوه بالانقلاب.
وستجرى الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".
3 ديسمبر, 13:55 GMT
وتقاطع هذه الأحزاب الانتخابات على خلفية ما تعتبره انقلاب الرئيس قيس سعيد، ورفضا للقانون الانتخابي الجديد، والذي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية التونسية بالخارج.
وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية والتي شملت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2022.
ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".