https://sputnikarabic.ae/20221210/مقتل-جنديين-وإصابة-4-آخرين-إثر-هجوم-على-قافلة-لبعثة-دولية-في-اليمن-1071045548.html

مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين إثر هجوم على قافلة لبعثة دولية في اليمن

مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين إثر هجوم على قافلة لبعثة دولية في اليمن

قتل جنديان على الأقل وأصيب 4 آخرون إثر هجوم استهدف قافلة تابعة لبعثة دولية في اليمن. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن جنديين على الأقل قتلا وأصيب 4 آخرون، في هجوم لمسلحين، على قافلة لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في شرق اليمن.ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، قوله إنه تم ضبط إحدى سيارات المهاجمين.وفي السياق، كشف مسؤول أمني لوسائل إعلام، أن قافلة البعثة الدولية التي كانت تحمل أجانب تعرضت مساء الجمعة لهجوم من مسلحين على متن 4 سيارات في منطقة الرويك النائية بين محافظتي حضرموت ومأرب.وأوضح المسؤول أن البعثة تضم 6 أشخاص، منهم يمنيون وإثيوبيون، مؤكدا عدم تعرض فريق المنظمة الدولية لأي أذى.وأشار إلى أن الضحايا من القوة الأمنية المرافقة للبعثة الدولية.وتشهد عدة مناطق باليمن نشاطاً لتنظيم القاعدة وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.وتصاعد حضور تنظيم القاعدة في مناطق عدة باليمن، مع اندلاع الصراع الذي يمزق البلد العربي منذ 8 أعوام.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221125/اليمن-إصابة-9-جنود-باستهداف-تنظيم-القاعدة-آلية-عسكرية-في-محافظة-أبين-1070546571.html

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