https://sputnikarabic.ae/20221211/أمريكا-تحذر-رعاياها-في-الأردن-على-خلفية-إضراب-سائقي-الشاحنات-1071095787.html
أمريكا تحذر رعاياها في الأردن على خلفية إضراب سائقي الشاحنات
أمريكا تحذر رعاياها في الأردن على خلفية إضراب سائقي الشاحنات
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في الأردن من حوادث مرتبطة بإضراب سائقي الشاحنات المتواصل منذ يوم الاثنين الماضي. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T17:36+0000
2022-12-11T17:36+0000
2022-12-11T17:38+0000
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جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية لدى الأردن نشرته على موقعها الرسمي مساء اليوم الأحد.وقالت السفارة: "نحن على علم بتقارير عن احتجاج أفراد، وحرق إطارات، ورشق المركبات بالحجارة في الشوارع والطرق السريعة في الأردن. تعرضت بعض الطرق السريعة، خاصة في الجنوب، لإغلاق مؤقت. يبدو أن هذه الحوادث مرتبطة بإضراب سائقي الشاحنات المستمر".ونصحت السفارة رعاياها "بتجنب الحشود والاحتجاجات الكبيرة، والابتعاد عنها بأسرع وقت ممكن، والالتفاف والبحث عن طريق بديل حول أي إغلاق للطرق، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية".ويواصل سائقو الشاحنات في المملكة، إضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادة أجورهم بعد ارتفاع أسعار وقود الديزل، بعدما قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الشهر الماضي رفع سعر اللتر 35 فلسا، من 860 إلى 895 فلسا (1.26 دولار).ويصل عدد الشاحنات في الأردن بما في ذلك نقل البضائع والحاويات إلى حوالي 21 ألف شاحنة وفق معطيات هيئة تنظيم قطاع النقل (حكومية).
https://sputnikarabic.ae/20221209/رئيس-لجنة-الطاقة-في-البرلمان-الأردني-تجاهل-الحكومة-لإضراب-وسائل-النقل-يزيد-من-الأزمة-1071034454.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أمريكا تحذر رعاياها في الأردن على خلفية إضراب سائقي الشاحنات
17:36 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 17:38 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في الأردن من حوادث مرتبطة بإضراب سائقي الشاحنات المتواصل منذ يوم الاثنين الماضي.
جاء ذلك في بيان
للسفارة الأمريكية لدى الأردن نشرته على موقعها الرسمي مساء اليوم الأحد.
وقالت السفارة: "نحن على علم بتقارير عن احتجاج أفراد، وحرق إطارات، ورشق المركبات بالحجارة في الشوارع والطرق السريعة في الأردن. تعرضت بعض الطرق السريعة، خاصة في الجنوب، لإغلاق مؤقت. يبدو أن هذه الحوادث مرتبطة بإضراب سائقي الشاحنات المستمر".
ونصحت السفارة رعاياها "بتجنب الحشود والاحتجاجات الكبيرة، والابتعاد عنها بأسرع وقت ممكن، والالتفاف والبحث عن طريق بديل حول أي إغلاق للطرق، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية".
ويواصل سائقو الشاحنات
في المملكة، إضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادة أجورهم بعد ارتفاع أسعار وقود الديزل، بعدما قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الشهر الماضي رفع سعر اللتر 35 فلسا، من 860 إلى 895 فلسا (1.26 دولار).
ويصل عدد الشاحنات في الأردن بما في ذلك نقل البضائع والحاويات إلى حوالي 21 ألف شاحنة وفق معطيات هيئة تنظيم قطاع النقل (حكومية).