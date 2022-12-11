https://sputnikarabic.ae/20221211/إطلاق-صفارات-الإنذار-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1071078278.html
إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
أفادت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار تأهبا لغارات جوية في مناطق أوكرانية عدة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T09:56+0000
2022-12-11T09:56+0000
2022-12-11T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت الوزارة الأوكرانية أنه، وفقا لخريطة التنبيه، أطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وخاركوف.وأضاف الموقع أنه تم الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية عند الساعة 12:02.وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
تابعنا عبر
أفادت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار تأهبا لغارات جوية في مناطق أوكرانية عدة.
وذكرت الوزارة الأوكرانية أنه، وفقا لخريطة التنبيه، أطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وخاركوف.
وأضاف الموقع أنه تم الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية عند الساعة 12:02.
وتنفذ روسيا
ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.