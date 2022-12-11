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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221211/إطلاق-صفارات-الإنذار-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1071078278.html
إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
أفادت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار تأهبا لغارات جوية في مناطق أوكرانية عدة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T09:56+0000
2022-12-11T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت الوزارة الأوكرانية أنه، وفقا لخريطة التنبيه، أطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وخاركوف.وأضاف الموقع أنه تم الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية عند الساعة 12:02.وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.
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العالم
العالم

إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية

09:56 GMT 11.12.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
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أفادت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار تأهبا لغارات جوية في مناطق أوكرانية عدة.
وذكرت الوزارة الأوكرانية أنه، وفقا لخريطة التنبيه، أطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وخاركوف.
وأضاف الموقع أنه تم الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية عند الساعة 12:02.
وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:58 GMT
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