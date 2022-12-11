https://sputnikarabic.ae/20221211/الأمم-المتحدة-تندد-بوقوع-انتهاكات-ضد-المدنيين-في-اليمن-1071083657.html

الأمم المتحدة تندد بوقوع انتهاكات ضد المدنيين في اليمن

الأمم المتحدة تندد بوقوع انتهاكات ضد المدنيين في اليمن

شددت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، على ضرورة تجديد هدنتها في اليمن والتي انقضت في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتوسيعها، وإنهاء الصراع الدائر في هذا البلد... 11.12.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن سفير الدين سيد، وحسبما نقل تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام: "في اليمن يجب إنهاء هذا الصراع الطويل، ويجب تجديد الهدنة وتوسعتها".وأضاف: "نواصل المطالبة بالمساءلة عن الانتهاكات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن".واعتبر أن "التجاهل والازدراء لحقوق الإنسان هو الذي أدى لأعمال بربرية أغضبت ضمير البشرية"، على حد تعبيره.وأكد المسؤول الأممي "تلقي تقارير عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعلى الخصوص الأطفال بسبب الألغام ومخلفات الغارات".وأشار إلى أن "ثمة ادعاءات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي والاتجار بالبشر والابتزاز والاعتداء الجنسي على المهاجرين الباحثين عن الأمل في السعودية".من جانبه، انتقد وزير حقوق الإنسان في حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]"، المشكلة من جماعة أنصار الله، علي الديلمي، الأمم المتحدة واتهمها بعدم الحياد، بالقول: "المبعوث الأممي وسفراء الدول الضالعة في العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية] يقفزون على الحقائق، يتناسون أن هناك جرائم وانتهاكات وتواطؤ دولي وكأن شيئاً لم يكن".وتابع: "حقوق الإنسانية هي للجميع، لكن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين وتتعامل بعنصرية تجاه الإنسان، ونحن في اليمن لا يمكن أن نقبل بها"، داعيا الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات التي شهدها اليمن منذ اندلاع الصراع.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

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