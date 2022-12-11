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الإمارات تنجح في إطلاق أول مهمة عربية إلى سطح القمر... فيديو
الإمارات تنجح في إطلاق أول مهمة عربية إلى سطح القمر... فيديو
نجحت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، في ‏إطلاق "المستكشف راشد"، في أول مهمة عربية إلى سطح القمر‎.‎ 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T08:43+0000
2022-12-11T08:43+0000
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وشهد نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ‏إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عملية إطلاق "المستكشف راشد"، واحتفل باللحظة التاريخية من مركز محمد بن راشد للفضاء.وتبلغ مدة المهمة العلمية "يوما قمريا واحدا"، ما يعادل 14 يوما من مثيلاتها على كوكب الأرض.وتستغرق الرحلة نحو 5 أشهر بعد الإطلاق، ومن المقرر أن يهبط "المستكشف راشد" على سطح القمر بحلول شهر نيسان/ أبريل 2023.وسيهبط "مستكشف راشد" في منطقة "ماري فريغوريس"، وبالتحديد منطقة "فوهة أطلس" كموقع هبوط رئيسي، الذي لم يسبق أن وصلت إليه أي بعثة علمية من قبل.ويحمل "المستكشف راشد" مركبة الهبوط اليابانية "هاكوتو- آر"، على متن صاروخ الإطلاق "فالكون 9"، التابع لشركة "سبيس إكس".ومن المتوقع أن يوفر "المستكشف راشد" إجابات للبشرية، وسيقدم بيانات هي الأولى من نوعها للعالم أجمع، باستشكاف مناطق جديدة على سطح القمر.وكانت الإمارات، قد أطلقت في يوليو/تموز 2020، أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار "الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.وفي فبراير/شباط 2021، نجحت الإمارات في وضع "مسبار الأمل" في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مجتمع, علوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, مجتمع, علوم

الإمارات تنجح في إطلاق أول مهمة عربية إلى سطح القمر... فيديو

08:43 GMT 11.12.2022
© Photo / NASA, Joel Kowskyعبور محطة الفضاء الدولية على خلفية سطح القمر. 2 ديسمبر/ كانون الأول 2017
عبور محطة الفضاء الدولية على خلفية سطح القمر. 2 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
عبور محطة الفضاء الدولية على خلفية سطح القمر. 2 ديسمبر/ كانون الأول 2017
© Photo / NASA, Joel Kowsky
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نجحت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، في ‏إطلاق "المستكشف راشد"، في أول مهمة عربية إلى سطح القمر‎.‎
وشهد نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ‏إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عملية إطلاق "المستكشف راشد"، واحتفل باللحظة التاريخية من مركز محمد بن راشد للفضاء.
وتبلغ مدة المهمة العلمية "يوما قمريا واحدا"، ما يعادل 14 يوما من مثيلاتها على كوكب الأرض.
وتستغرق الرحلة نحو 5 أشهر بعد الإطلاق، ومن المقرر أن يهبط "المستكشف راشد" على سطح القمر بحلول شهر نيسان/ أبريل 2023.
وسيهبط "مستكشف راشد" في منطقة "ماري فريغوريس"، وبالتحديد منطقة "فوهة أطلس" كموقع هبوط رئيسي، الذي لم يسبق أن وصلت إليه أي بعثة علمية من قبل.
ويحمل "المستكشف راشد" مركبة الهبوط اليابانية "هاكوتو- آر"، على متن صاروخ الإطلاق "فالكون 9"، التابع لشركة "سبيس إكس".
ومن المتوقع أن يوفر "المستكشف راشد" إجابات للبشرية، وسيقدم بيانات هي الأولى من نوعها للعالم أجمع، باستشكاف مناطق جديدة على سطح القمر.
وكانت الإمارات، قد أطلقت في يوليو/تموز 2020، أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار "الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.
وفي فبراير/شباط 2021، نجحت الإمارات في وضع "مسبار الأمل" في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
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