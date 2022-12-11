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https://sputnikarabic.ae/20221211/السعودية-الحوار-مع-الصين-مسألة-مهمة-جدا-والعلاقات-جيدة-مع-روسيا-1071095512.html
السعودية: الحوار مع الصين مسألة مهمة جدا والعلاقات جيدة مع روسيا
السعودية: الحوار مع الصين مسألة مهمة جدا والعلاقات جيدة مع روسيا
شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، على أن "الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جدا". 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T17:22+0000
2022-12-11T17:28+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وكشف ابن فرحان، في جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، عن تقديم "نسخة محدثة من رؤية الملك سلمان للتعاون بين دول الخليج"، مؤكدا أن "المملكة مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة".وحول العلاقات بين المملكة وروسيا، أعلن أن العلاقات جيدة بين الرياض وموسكو، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكة على التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى.وعن الفارق بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية في أمريكا، قال وزير الخارجية السعودي، إن "المصالح ومجالات التعاون بين واشنطن ودول الخليج ستظل قوية رغم الاختلافات".وحول الداخل السعودي، أفاد وزير الخارجية أن "الأولوية لرفاهية الشعب السعودي وتحقيق نمو مستدام"، مؤكدا أن "المملكة تعيش تغييرات جذرية وفقا لخارطة طريق واضحة".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية: الحوار مع الصين مسألة مهمة جدا والعلاقات جيدة مع روسيا

17:22 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 17:28 GMT 11.12.2022)
© МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان
وزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© МИД РФ
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شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، على أن "الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جدا".
وكشف ابن فرحان، في جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، عن تقديم "نسخة محدثة من رؤية الملك سلمان للتعاون بين دول الخليج"، مؤكدا أن "المملكة مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وحول العلاقات بين المملكة وروسيا، أعلن أن العلاقات جيدة بين الرياض وموسكو، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكة على التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى.
وعن الفارق بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية في أمريكا، قال وزير الخارجية السعودي، إن "المصالح ومجالات التعاون بين واشنطن ودول الخليج ستظل قوية رغم الاختلافات".
وحول الداخل السعودي، أفاد وزير الخارجية أن "الأولوية لرفاهية الشعب السعودي وتحقيق نمو مستدام"، مؤكدا أن "المملكة تعيش تغييرات جذرية وفقا لخارطة طريق واضحة".
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