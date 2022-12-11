https://sputnikarabic.ae/20221211/الغذاء-والدواء-السعودية-تحذر-من-استخدام-رقائق-الألومنيوم-للطهي-1071088523.html

"الغذاء والدواء" السعودية تحذر من استخدام رقائق الألومنيوم للطهي

"الغذاء والدواء" السعودية تحذر من استخدام رقائق الألومنيوم للطهي

حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الأحد، من استخدام رقائق الألومنيوم (ورق القصدير) في طهي أو تسخين الطعام، مشيرة إلى مخاطر تلك العادة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T14:34+0000

2022-12-11T14:34+0000

2022-12-11T14:34+0000

مجتمع

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1046509494_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9966946ac7512558ec3fe41c739ab85c.jpg

ونقلت صحيفة "سبق" عن الهيئة قولها بأن "الاستخدام الخاطئ لرقائق الألمنيوم يؤدي إلى تلوث الطعام، عند استخدامه في الطهي والأصح استخدامه فقط لتغليف الأطعمة".وفي وقت سابق، قالت الطبيبة وخبيرة التغذية الروسية، يكاتيرينا بورلايفا، أن رقائق الألومنيوم لن تضر بصحتك إذا تم اتباع شروط معينة.في الغالب يوجد لدى ربة المنزل في المطبخ رقائق الألومنيوم وهي مادة متعددة الاستخدامات يمكن بمساعدتها تحضير الطعام وتخزينه، لكن هناك مخاوف كثيرة بشأن ضرر ورق القصدير، لاحتوائه على الألومنيوم، الذي يمكن لجزيئاته أن تدخل الطعام في درجات حرارة عالية.وقالت بورلايفا: "رقائق الألومنيوم مغطاة بغشاء أكسيد بحيث لا ينتقل الألمنيوم الذي تحتويه إلى الطعام، هذا طلاء رقيق لا يمكن للإنسان تمييزه من المظهر، يحمي الأكسيد الطعام من الألومنيوم.وحذرت الطبيبة من أن بعض الأطعمة لا يمكن طهيها في رقائق القصدير، وأشارت بورلايفا إلى أنه: "يجب أن نتذكر أنه لا يجب طهي المنتجات التي تحتوي على حامض باستخدام الرقائق، على سبيل المثال، الخل أو الليمون، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدمير الطبقة الواقية، ومن ثم سينتقل الألمنيوم إلى الطعام".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجتمع, الصحة