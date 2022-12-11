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تركيا تعلن تجاوز استثماراتها في الجزائر 5 مليارات دولار
تركيا تعلن تجاوز استثماراتها في الجزائر 5 مليارات دولار
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن استثمارات بلاده في الجزائر تخطت الـ 5 مليارات دولار. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T06:40+0000
2022-12-11T06:40+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء السبت مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر حققت زيادة خلال العام الحالي بنسبة 30 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن تتجاوز 5 مليارات دولار.وأكد جاويش أوغلو عزم أنقرة على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للوصول إلى القيمة المستهدفة في التجارة الثنائية والبالغة 10 مليارات دولار.ورأى أن افتتاح فرع لبنك الزراعة التركي في الجزائر سيكون له مساهمات لتحقيق هذا الهدف.وأشار إلى أن الجزائر توفر فرصا مهمة جدا في مجال الزراعة، وأن التعاون بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة بأكملها عبر زيادة أهمية الأمن الغذائي.وأوضح أن عدد الشركات التركية العاملة في الجزائر تجاوز 1400 شركة، وأن قيمة الاستثمارات تجاوزت أيضًا 5 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220515/تبون-يغادر-الجزائر-إلى-تركيا-1062255693.html
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أخبار تركيا اليوم, الجزائر, أخبار العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, الجزائر, أخبار العالم العربي

تركيا تعلن تجاوز استثماراتها في الجزائر 5 مليارات دولار

06:40 GMT 11.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن استثمارات بلاده في الجزائر تخطت الـ 5 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء السبت مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال الوزير التركي إن قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر حققت زيادة خلال العام الحالي بنسبة 30 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن تتجاوز 5 مليارات دولار.
وأكد جاويش أوغلو عزم أنقرة على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للوصول إلى القيمة المستهدفة في التجارة الثنائية والبالغة 10 مليارات دولار.
ورأى أن افتتاح فرع لبنك الزراعة التركي في الجزائر سيكون له مساهمات لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن الجزائر توفر فرصا مهمة جدا في مجال الزراعة، وأن التعاون بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة بأكملها عبر زيادة أهمية الأمن الغذائي.
وأوضح أن عدد الشركات التركية العاملة في الجزائر تجاوز 1400 شركة، وأن قيمة الاستثمارات تجاوزت أيضًا 5 مليارات دولار.
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