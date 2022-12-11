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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221211/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-والعاصمة-كييف-1071104407.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا والعاصمة كييف
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا والعاصمة كييف
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل الأحد/الاثنين، بما في ذلك العاصمة كييف. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T23:20+0000
2022-12-11T23:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أظهرت البيانات أن التحذير من الغارات الجوية كان ساري المفعول بعد منتصف الليل بقليل في العاصمة الأوكرانية وضواحيها.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الجمعة، عن تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20221210/صفارات-الإنذار-تدوي-في-3-مناطق-بأوكرانيا-1071038852.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا والعاصمة كييف

23:20 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل الأحد/الاثنين، بما في ذلك العاصمة كييف.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أظهرت البيانات أن التحذير من الغارات الجوية كان ساري المفعول بعد منتصف الليل بقليل في العاصمة الأوكرانية وضواحيها.
كما أشارت خريطة التحذير من الغارات الجوية، إلى أن حالة التأهب الجوي كانت نشطة في مناطق جيتومير، فينيتسيا، تشيركاسي، أوديسا، كيروفوغراد، وميكولاييف وخاركوف.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في 3 مناطق بأوكرانيا
أمس, 00:49 GMT
وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الجمعة، عن تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:54 GMT
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