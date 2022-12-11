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https://sputnikarabic.ae/20221211/عاصفة-ثلجية-تضرب-موسكو-وتسبب-في-تأجيل-أكثر-من-50-رحلة-جوية-1071077971.html
عاصفة ثلجية تضرب موسكو وتسبب في تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية
عاصفة ثلجية تضرب موسكو وتسبب في تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية
تشهد العاصمة الروسية موسكو عاصفة ثلجية قوية على مدار يومين، ما أدى إلى تراكم الثلوج وتشكل طبقات جليدية سميكة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T09:51+0000
2022-12-11T09:52+0000
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وأفادت خدمة "ياندكس" الخاصة بمواعيد الطيران، بأنه حتى الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، تم تأجيل 5 رحلات جوية وإلغاء 4 رحلات أخرى في مطار فنوكوفو. وفي مطار "دوموديدوفو" تأخرت 35 رحلة جوية، وفي مطار "شيريميتيفو"، تأخرت 11 رحلة، وألغيت اثنتان.وتم تأجيل وإلغاء الرحلات في مطارات موسكو بسبب استمرار تساقط كميات كبيرة من الثلوج منذ مساء أمس السبت، وما زالت مستمرة اليوم الأحد.وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا طارئا بشأن الطقس لتوخي الحذر، وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن

عاصفة ثلجية تضرب موسكو وتسبب في تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية

09:51 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 09:52 GMT 11.12.2022)
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورموسكو تشهد تساقط ثلوج كثيفة ليلة 12-13 فبراير/ شباط، سجلت رقما قياسيا مقارنة بعام 1995
موسكو تشهد تساقط ثلوج كثيفة ليلة 12-13 فبراير/ شباط، سجلت رقما قياسيا مقارنة بعام 1995 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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تشهد العاصمة الروسية موسكو عاصفة ثلجية قوية على مدار يومين، ما أدى إلى تراكم الثلوج وتشكل طبقات جليدية سميكة.
وأفادت خدمة "ياندكس" الخاصة بمواعيد الطيران، بأنه حتى الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، تم تأجيل 5 رحلات جوية وإلغاء 4 رحلات أخرى في مطار فنوكوفو.
وفي مطار "دوموديدوفو" تأخرت 35 رحلة جوية، وفي مطار "شيريميتيفو"، تأخرت 11 رحلة، وألغيت اثنتان.
وتم تأجيل وإلغاء الرحلات في مطارات موسكو بسبب استمرار تساقط كميات كبيرة من الثلوج منذ مساء أمس السبت، وما زالت مستمرة اليوم الأحد.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا طارئا بشأن الطقس لتوخي الحذر، وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج.
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