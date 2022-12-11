https://sputnikarabic.ae/20221211/عمرها-قرن-من-الزمان-امرأة-صينية-مصابة-بعدة-أمراض-مزمنة-تتعافى-من-كورونا--1071071759.html
عمرها قرن من الزمان.. امرأة صينية مصابة بعدة أمراض مزمنة تتعافى من كورونا
عمرها قرن من الزمان.. امرأة صينية مصابة بعدة أمراض مزمنة تتعافى من كورونا
تعافت بوينسوغ تشويما، البالغة من العمر 100 سنة في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، من كوفيد-19 قبل أيام وخرجت من المستشفى بعد 25 يوما من العلاج الطبي. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T04:46+0000
2022-12-11T04:46+0000
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فيروس كورونا
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الصحة
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وتم تحديد نتيجة اختبار الحمض النووي الإيجابية للعجوز المئوية يوم 6 نوفمبر بعد إصابتها بفيروس كورونا الجديد الذي انتقل إليها من أحفادها.ودخلت بوينسوغ تشويما، برفقة صهرها، إلى مستشفى الشعب الثالث بمنطقة التبت لاحقا.وقالت سونام تشويشوين، طبيبة بوينسوغ تشويما، إن المسنة تم تشخيصها بحالة إصابة متوسطة وظهرت عليها أعراض السعال مع البلغم وضيق التنفس.وبعد ذلك، قام الأطباء بتحسين خطط العلاج لبوينسوغ تشويما وقدموا لها خدمات التمريض على مدار الساعة.وقالت سونام تشويشوين، "شفاء المسنين شجعنا حقا. نعتقد أنه يمكننا علاج المزيد من المرضى من خلال جهودنا المشتركة"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".وبدوره، قال بوينسوغ تشاشي، مدير المستشفى، إن إجمالي 113 مريضا فوق سن 80 عاماً خضعوا للعلاج ثم غادروا المستشفى منذ التفشي الأخير لكوفيدـ19 في أغسطس في منطقة التبت.
https://sputnikarabic.ae/20221207/الصين-تخفف-قواعدها-الصارمة-الهادفة-لمنع-انتشار-فيروس-كورونا-1070940177.html
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فيروس كورونا, الصين, الصحة, منوعات
فيروس كورونا, الصين, الصحة, منوعات
عمرها قرن من الزمان.. امرأة صينية مصابة بعدة أمراض مزمنة تتعافى من كورونا
04:46 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 04:48 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
تعافت بوينسوغ تشويما، البالغة من العمر 100 سنة في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، من كوفيد-19 قبل أيام وخرجت من المستشفى بعد 25 يوما من العلاج الطبي.
وتم تحديد نتيجة اختبار الحمض النووي الإيجابية للعجوز المئوية يوم 6 نوفمبر بعد إصابتها بفيروس كورونا الجديد الذي انتقل إليها من أحفادها.
ودخلت بوينسوغ تشويما، برفقة صهرها، إلى مستشفى الشعب الثالث بمنطقة التبت لاحقا.
وقالت سونام تشويشوين، طبيبة بوينسوغ تشويما، إن المسنة تم تشخيصها بحالة إصابة متوسطة
وظهرت عليها أعراض السعال مع البلغم وضيق التنفس.
وفي الوقت نفسه، تعاني المريضة أيضا من عدة أمراض أساسية، بما في ذلك قصور القلب المزمن، وارتفاع ضغط الدم الشديد، والتهاب الكبد الوبائي "بي".
وبعد ذلك، قام الأطباء بتحسين خطط العلاج لبوينسوغ تشويما وقدموا لها خدمات التمريض على مدار الساعة
.
وقالت سونام تشويشوين، "شفاء المسنين شجعنا حقا. نعتقد أنه يمكننا علاج المزيد من المرضى من خلال جهودنا المشتركة"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
وبدوره، قال بوينسوغ تشاشي، مدير المستشفى، إن إجمالي 113 مريضا فوق سن 80 عاماً خضعوا للعلاج ثم غادروا المستشفى منذ التفشي الأخير لكوفيدـ19 في أغسطس في منطقة التبت.