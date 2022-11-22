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https://sputnikarabic.ae/20221122/عمليات-إغلاق-غير-مسبوقة-في-الصين-مع-تسارع-انتشار-فيروس-كورونا-1070440329.html
عمليات إغلاق غير مسبوقة في الصين مع تسارع انتشار فيروس كورونا
عمليات إغلاق غير مسبوقة في الصين مع تسارع انتشار فيروس كورونا
تضطر السلطات الصينية على نحو متزايد إلى إغلاق مناطق واسعة من البلاد، حيث ترتفع حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" في الصين لمستويات قياسية، مما يجبر المسؤولين على... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T16:11+0000
2022-11-22T16:11+0000
العالم
الصين
اقتصاد
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما يقرب من 28 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مع استمرار تفشي المرض في بكين، ومركز التصنيع الجنوبي لمدينة قوانغتشو، ومدينة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".بعد ما يقرب من 3 سنوات من ظهور "كوفيد" لأول مرة في مدينة ووهان، فإن معدلات التطعيم بين الفئات الضعيفة من سكان الصين تتخلف عن مثيلاتها في العديد من البلدان الغنية، في حين أن استمرارها في استخدام عمليات الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على الأمراض جعلها بعيدة عن العالم.أغلق المسؤولون في بكين معظم الشركات غير الأساسية في تشاويانغ، أكبر منطقة في المدينة، والتي يبلغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة، وأغلقوا المطاعم وأماكن الترفيه الأخرى في معظم أنحاء المدينة، بينما طلبوا من السكان العمل من المنزل.قال تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مصرف "نومورا": "تشهد الصين مستوى قياسيا من عمليات الإغلاق. إنه أسوأ قليلا مما كان عليه خلال (الربيع) إغلاق شنغهاي لأن العديد من المدن مغلقة جزئيا. يقدر البنك أن قيود "كوفيد" قد أصابت المناطق المسؤولة عن خمس الناتج المحلي الإجمالي للصين.
https://sputnikarabic.ae/20221121/الصين-تنفق-60-مليار-دولار-لشراء-موارد-الطاقة-الروسية-منذ-بدء-العملية-العسكرية-1070397930.html
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العالم, الصين, اقتصاد, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
العالم, الصين, اقتصاد, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

عمليات إغلاق غير مسبوقة في الصين مع تسارع انتشار فيروس كورونا

16:11 GMT 22.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guanارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، 14 مارس 2022
ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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تضطر السلطات الصينية على نحو متزايد إلى إغلاق مناطق واسعة من البلاد، حيث ترتفع حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" في الصين لمستويات قياسية، مما يجبر المسؤولين على إغلاق مساحات شاسعة من البلاد مرة أخرى.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما يقرب من 28 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مع استمرار تفشي المرض في بكين، ومركز التصنيع الجنوبي لمدينة قوانغتشو، ومدينة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (إلى اليمين) في حفل تصوير مشترك قبل اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بتنسيق موسع. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
الصين تنفق 60 مليار دولار لشراء موارد الطاقة الروسية منذ بدء العملية العسكرية
أمس, 16:10 GMT
بعد ما يقرب من 3 سنوات من ظهور "كوفيد" لأول مرة في مدينة ووهان، فإن معدلات التطعيم بين الفئات الضعيفة من سكان الصين تتخلف عن مثيلاتها في العديد من البلدان الغنية، في حين أن استمرارها في استخدام عمليات الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على الأمراض جعلها بعيدة عن العالم.
أغلق المسؤولون في بكين معظم الشركات غير الأساسية في تشاويانغ، أكبر منطقة في المدينة، والتي يبلغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة، وأغلقوا المطاعم وأماكن الترفيه الأخرى في معظم أنحاء المدينة، بينما طلبوا من السكان العمل من المنزل.
قال تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مصرف "نومورا": "تشهد الصين مستوى قياسيا من عمليات الإغلاق. إنه أسوأ قليلا مما كان عليه خلال (الربيع) إغلاق شنغهاي لأن العديد من المدن مغلقة جزئيا. يقدر البنك أن قيود "كوفيد" قد أصابت المناطق المسؤولة عن خمس الناتج المحلي الإجمالي للصين.
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