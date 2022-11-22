https://sputnikarabic.ae/20221122/عمليات-إغلاق-غير-مسبوقة-في-الصين-مع-تسارع-انتشار-فيروس-كورونا-1070440329.html

عمليات إغلاق غير مسبوقة في الصين مع تسارع انتشار فيروس كورونا

عمليات إغلاق غير مسبوقة في الصين مع تسارع انتشار فيروس كورونا

تضطر السلطات الصينية على نحو متزايد إلى إغلاق مناطق واسعة من البلاد، حيث ترتفع حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" في الصين لمستويات قياسية، مما يجبر المسؤولين على... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T16:11+0000

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الصين

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وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما يقرب من 28 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مع استمرار تفشي المرض في بكين، ومركز التصنيع الجنوبي لمدينة قوانغتشو، ومدينة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".بعد ما يقرب من 3 سنوات من ظهور "كوفيد" لأول مرة في مدينة ووهان، فإن معدلات التطعيم بين الفئات الضعيفة من سكان الصين تتخلف عن مثيلاتها في العديد من البلدان الغنية، في حين أن استمرارها في استخدام عمليات الإغلاق كوسيلة أساسية للسيطرة على الأمراض جعلها بعيدة عن العالم.أغلق المسؤولون في بكين معظم الشركات غير الأساسية في تشاويانغ، أكبر منطقة في المدينة، والتي يبلغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة، وأغلقوا المطاعم وأماكن الترفيه الأخرى في معظم أنحاء المدينة، بينما طلبوا من السكان العمل من المنزل.قال تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مصرف "نومورا": "تشهد الصين مستوى قياسيا من عمليات الإغلاق. إنه أسوأ قليلا مما كان عليه خلال (الربيع) إغلاق شنغهاي لأن العديد من المدن مغلقة جزئيا. يقدر البنك أن قيود "كوفيد" قد أصابت المناطق المسؤولة عن خمس الناتج المحلي الإجمالي للصين.

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العالم, الصين, اقتصاد, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة