https://sputnikarabic.ae/20221211/مستشار-الأمن-القومي-الليبي-ينتقد-احتجاز-واشنطن-مواطنا-ليبيا-متهما-بالتورط-في-حادث-لوكربي-1071102260.html

مستشار الأمن القومي الليبي ينتقد احتجاز واشنطن مواطنا ليبيا متهما بالتورط في حادث "لوكربي"

مستشار الأمن القومي الليبي ينتقد احتجاز واشنطن مواطنا ليبيا متهما بالتورط في حادث "لوكربي"

انتقد مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم أبوشناف، احتجاز الولايات المتحدة، المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، المتهم بصنع القنبلة التي انفجرت على متن... 11.12.2022, سبوتنيك عربي

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بنغازي – سبوتنيك. وقال أبوشناف، في بيان، اليوم الأحد، "أعُلن اليوم وبشكل مفاجئ وخلافا لكل التوقعات واستبعادا لكل التحذيرات، أن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، أضحى أسيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وليس لنا في هذا المقام إلا تذكير المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص".وأكد مستشار الأمن القومي الليبي، أنه "نصت الاتفاقية في المادة 3 على قبول الطرفين [الولايات المتحدة وليبيا] للتسوية المادية مقابل مثل تلك القضايا، وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تماماً ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006".وأوضح أنه "في المادة [ب – 3] الملحق على التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا، وبأنه لا يستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة وهو ما تم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أمريكية".وأشار إلى أن "الكونغرس الأمريكي أصدر القانون رقم 110/301 الصادر في آب/ أغسطس من 2008 على أن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة، أعلنت اليوم الأحد، اعتقال ضابط مخابرات ليبي سابق بدعوى تورطه في تفجير وقع عام 1988 لطائرة أمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا.وقال مسؤولون أمريكيون إنه "سيتم تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة لمواجهة المحاكمة على واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية في التاريخ الأمريكي"، وذلك وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".وأضافت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على أبوعجيلة، و"هي العملية التي تأتي تتويجا لجهود استمرت عقودا من قبل وزارة العدل لمقاضاته".في عام 2020، أعلن المدعي العام الأمريكي وقتها ويليام بار عن توجيه اتهامات جنائية لأبوعجيلة، متهما إياه ببناء العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة بان آم 103، التي أسفرت عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، فيما عرفت إعلاميا بـ "كارثة لوكربي".والشهر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، رفضه إعادة فتح قضية لوكربي، مؤكدا أن ملفها قد أغلق بالكامل سياسيا وقانونيا، بعد اتفاق وقعته ليبيا والولايات المتحدة عام 2008، وذلك بعد اختفاء غامض لأبو عجيلة.وأضاف المجلس في بيان، أن "إعادة فتح ملف القضية يفتقر إلى أي مبررات سياسية أو قانونية"، مؤكدا "عدم التزامه بكل ما يترتب على هذه الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية".وفي عام 2008 وبعد أزمة سياسية امتدت لسنوات، وافق الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على القبول بتسوية، ودفع ما يزيد عن ملياري دولار لأهالي الضحايا، وذلك بعد إدانة مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي عام 2001 بتنفيذ العملية، والحكم عليه بالسجن 27 عاما.

https://sputnikarabic.ae/20221211/أمريكا-تعلن-اعتقال-ضابط-مخابرات-ليبي-سابق-بدعوى-تورطه-في-تفجير-لوكربي-1071088661.html

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