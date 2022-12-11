https://sputnikarabic.ae/20221211/مصر-تتفاوض-مع-3-دول-عربية-لاستثمار-3-مليارات-دولار-بتحلية-المياه-1071080483.html
مصر تتفاوض مع 3 دول عربية لاستثمار 3 مليارات دولار بتحلية المياه
مصر تتفاوض مع 3 دول عربية لاستثمار 3 مليارات دولار بتحلية المياه
كشف مسؤولون أن الحكومة المصرية تجري مفاوضات متقدمة مع صناديق سيادية عربية للاستثمار في برنامج البلاد لتحلية المياه. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T10:53+0000
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ونقل موقع قناة "الشرق"، عن مسؤول (لم تكشف عن اسمه نظراً لخصوصية المفاوضات) قوله، إن الحكومة المصرية "أجرت مباحثات معمقة خلال الأسبوعين الماضيين مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق قطر السيادي في هذا الشأن".وأضاف أنهم جميعا أبدوا ترحيبا كبيرا بالاستثمار في مشروعات تحلية المياه في مصر.ووفقا لـ"الشرق"، قال مسؤول ثان، إن "المفاوضات الآن حول حصة الصندوق السيادي المصري في المشروعات، والتي لن تزيد عن 10% إلى 25% في مشروعات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة".وأفاد مسؤول ثالث لـ "الشرق"، بأن الحكومة المصرية ستشتري إنتاج المياه المحلاة من هذه المشروعات.ووفقا للمسؤولين الثلاثة، من المرتقب توقيع الاتفاقيات بالنصف الأول من 2023 بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار.يأتي ذلك ضمن خطة مصر الاستراتيجية التي تستهدف تحلية 2.9 مليون متر مكعب من المياه يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20210726/الحكومة-المصرية-تعلن-عن-خطة-قومية-حتى-2050-لحل-كافة-مشاكل-المياه-1049663169.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, السعودية, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, السعودية, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
مصر تتفاوض مع 3 دول عربية لاستثمار 3 مليارات دولار بتحلية المياه
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كشف مسؤولون أن الحكومة المصرية تجري مفاوضات متقدمة مع صناديق سيادية عربية للاستثمار في برنامج البلاد لتحلية المياه.
ونقل
موقع قناة "الشرق"، عن مسؤول (لم تكشف عن اسمه نظراً لخصوصية المفاوضات) قوله، إن الحكومة المصرية "أجرت مباحثات معمقة خلال الأسبوعين الماضيين مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق قطر السيادي في هذا الشأن".
وأضاف أنهم جميعا أبدوا ترحيبا كبيرا بالاستثمار في مشروعات تحلية المياه في مصر.
ووفقا لـ"الشرق"، قال مسؤول ثان، إن "المفاوضات الآن حول حصة الصندوق السيادي المصري في المشروعات، والتي لن تزيد عن 10% إلى 25% في مشروعات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة".
وأفاد مسؤول ثالث لـ "الشرق"، بأن الحكومة المصرية
ستشتري إنتاج المياه المحلاة من هذه المشروعات.
ووفقا للمسؤولين الثلاثة، من المرتقب توقيع الاتفاقيات بالنصف الأول من 2023 بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار.
يأتي ذلك ضمن خطة مصر
الاستراتيجية التي تستهدف تحلية 2.9 مليون متر مكعب من المياه يوميا.