https://sputnikarabic.ae/20221211/منصة-التوظيف-لينكد-إن-تقضي-على-أكثر-من-20-مليون-حساب-مزيف-في-النصف-الأول-من-2022-1071077397.html

منصة التوظيف "لينكد إن" تقضي على أكثر من 20 مليون حساب ‏مزيف في النصف الأول من 2022‏

منصة التوظيف "لينكد إن" تقضي على أكثر من 20 مليون حساب ‏مزيف في النصف الأول من 2022‏

كشفت منصة التوظيف الأمريكية "لينكد إن" عن تخلصها من أكثر من 21 مليون حساب مزيف، في ‏الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران من العام... 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T09:35+0000

2022-12-11T09:35+0000

2022-12-11T09:35+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103345/46/1033454655_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_8e83715f39dbb33233c1975bc283937b.jpg

وأشارت في تقرير لها إلى أن تلك الحسابات تشكل زيادة بنسبة 28 في المئة في الحسابات المزيفة، التي تم اكتشافها مقارنة بآخر 6 أشهر من 2021.ولفتت منصة "لينكد إن"، التابعة لشركة "مايكروسوفت"، إلى أنها تملك حاليا أكثر من 875 مليون عضو على نظامها الأساسي.ومثل منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، مثل "تويتر"، تواجه "لينكد إن" مجموعة من الملفات الشخصية المزيفة، التي تتطلع إلى اختراق حسابات المستخدمين.وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، حذر في شهر يونيو/ حزيران من أن المحتالين الذين يستغلون شبكة التوظيف "لينكد إن" لجذب المستخدمين إلى مخططات الاستثمار في العملات الرقمية، يشكلون "تهديدا كبيرا" للمنصة والمستهلكين.وأضاف العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي والمسؤول عن المكاتب الميدانية في سان فرانسيسكو وساكرامنتو بكاليفورنيا، شون راجان: "هذا النوع من النشاط الاحتيالي مهم، وهناك العديد من الضحايا المحتملين، والعديد من الضحايا السابقين والحاليين".وتابع خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "هذه هي الطريقة التي يجني بها المجرمون المال، وهذا ما يركزون عليه وقتهم واهتمامهم".ويعمل المخطط على النحو التالي: المحتال الذي يتظاهر بأنه محترف، ينشئ ملف تعريف مزيف للتواصل مع مستخدمي الشبكة، ويبدأ بمحادثة قصيرة عبر الرسائل، وفي النهاية يعرض مساعدة الضحية على جني الأموال من خلال استثمار عملة مشفرة.

https://sputnikarabic.ae/20221201/تويتر-تبدأ-بحذف-الحسابات-المزيفة-1070718365.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجتمع, منوعات