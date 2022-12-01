https://sputnikarabic.ae/20221201/تويتر-تبدأ-بحذف-الحسابات-المزيفة-1070718365.html
"تويتر" تبدأ بحذف الحسابات المزيفة
"تويتر" تبدأ بحذف الحسابات المزيفة
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ومالك منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الشبكة الاجتماعية بدأت في حظر الحسابات المزيفة. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T06:46+0000
2022-12-01T06:46+0000
2022-12-01T06:46+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069449788_0:12:3125:1769_1920x0_80_0_0_c0ea589cee54e231a5d4bd5786bb8661.jpg
ونشر ماسك تغريدة على صفحته الخاصة على المنصة قال فيها: إن "الشبكة بدأت بحذف الكثير من الحسابات المزيفة لذلك سيلاحظ انخفاض في أعداد المتابعين".يذكر أنه في نهاية أكتوبر، قام ماسك بشراء المنصة بصفقة وصلت لـ 44 مليار دولار للاستحواذ على Twitter. ووعد بتحرير السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الرقابة الشديدة، وإنشاء مجلس لضبط المحتوى. كما حذر ماسك من أن الشبكة الاجتماعية ستفعل الكثير من الأشياء الغبية" في المستقبل القريب. تعتزم الشركة الاحتفاظ بما يصلح وتغيير ما لا يعمل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069449788_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_6abf8a4f27957030872afa3d034a0178.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
"تويتر" تبدأ بحذف الحسابات المزيفة
تابعنا عبر
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ومالك منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الشبكة الاجتماعية بدأت في حظر الحسابات المزيفة.
ونشر ماسك تغريدة على صفحته الخاصة
على المنصة قال فيها: إن "الشبكة بدأت بحذف الكثير من الحسابات المزيفة لذلك سيلاحظ انخفاض في أعداد المتابعين".
وكان ماسك قد صرح في وقت سابق إن هذه العملية ستتم وأن الشبكة
قررت تأجيل استئناف مبيعات اشتراكات التحقق إلى أن تقتنع إدارة المنصة عبر الإنترنت بإمكانية منع المستخدمين من انتحال صفة الآخرين.
يذكر أنه في نهاية أكتوبر، قام ماسك بشراء المنصة بصفقة وصلت لـ 44 مليار دولار للاستحواذ على Twitter. ووعد بتحرير السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الرقابة الشديدة، وإنشاء مجلس لضبط المحتوى.
كما حذر ماسك من أن الشبكة الاجتماعية ستفعل الكثير من الأشياء الغبية" في المستقبل القريب. تعتزم الشركة الاحتفاظ بما يصلح وتغيير ما لا يعمل".