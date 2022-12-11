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https://sputnikarabic.ae/20221211/نتنياهو-يلتقي-بسفراء-13-دولة-لدى-الأمم-المتحدة-في-إطار-زيارتهم-إلى-إسرائيل-1071090198.html
نتنياهو يلتقي بسفراء 13 دولة لدى الأمم المتحدة في إطار زيارتهم إلى إسرائيل
نتنياهو يلتقي بسفراء 13 دولة لدى الأمم المتحدة في إطار زيارتهم إلى إسرائيل
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بوفد مكون من 13 سفيراً لدى الأمم المتحدة في إطار زيارتهم إلى إسرائيل بعد الإمارات العربية... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T14:56+0000
2022-12-11T14:56+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تحدث نتنياهو مع السفراء عن الأهمية التاريخية لاتفاقات إبراهيم، في إشارة لاتفاقات سلام وقعتها إسرائيل أواخر 2020 مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.كما تطرق نتنياهو خلال اللقاء إلى "الكفاح المستمر ضد محاولات إيران التسلح بالأسلحة النووية، وحول إمكانية زيادة تعزيز التعاون مع إسرائيل وتحقيق اتفاقيات سلام تاريخية إضافية".وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، قد أفادت في وقت سابق اليوم، أن وفدا دوليا يضم المندوبين الدائمين لـ أكثر من 10 دول لدى الأمم المتحدة ونوّابهم اختتم زيارة إلى دولة الإمارات استغرقت بضعة أيام، واستقبلهم خلالها رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد.
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

نتنياهو يلتقي بسفراء 13 دولة لدى الأمم المتحدة في إطار زيارتهم إلى إسرائيل

14:56 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بوفد مكون من 13 سفيراً لدى الأمم المتحدة في إطار زيارتهم إلى إسرائيل بعد الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تحدث نتنياهو مع السفراء عن الأهمية التاريخية لاتفاقات إبراهيم، في إشارة لاتفاقات سلام وقعتها إسرائيل أواخر 2020 مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
كما تطرق نتنياهو خلال اللقاء إلى "الكفاح المستمر ضد محاولات إيران التسلح بالأسلحة النووية، وحول إمكانية زيادة تعزيز التعاون مع إسرائيل وتحقيق اتفاقيات سلام تاريخية إضافية".
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، قد أفادت في وقت سابق اليوم، أن وفدا دوليا يضم المندوبين الدائمين لـ أكثر من 10 دول لدى الأمم المتحدة ونوّابهم اختتم زيارة إلى دولة الإمارات استغرقت بضعة أيام، واستقبلهم خلالها رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد.
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