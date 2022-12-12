https://sputnikarabic.ae/20221212/أرامكو-تجري-محادثات-مع-مستثمرين-لتطوير-حقل-غاز-بقيمة-110-مليارات-دولار-1071137434.html
"أرامكو" تجري محادثات مع مستثمرين لتطوير حقل غاز بقيمة 110 مليارات دولار
"أرامكو" تجري محادثات مع مستثمرين لتطوير حقل غاز بقيمة 110 مليارات دولار
بدأت شركة "أرامكو" السعودية محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل غاز الجافورة بقيمة 110 مليارات دولار، حيث تخطط لاستغلال أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T16:54+0000
2022-12-12T16:54+0000
2022-12-12T16:54+0000
اقتصاد
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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن الشركة التي تسيطر عليها الدولة، تبحث عن مستثمرين في الأسهم يمكن أن يساعدوا في تمويل تطوير مشاريع مرحلتي المنتصف والمصب في الجافورة شرقي المملكة.وقالت المصادر إن "أرامكو" تواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطط، والتي يمكن أن تعرض حصصا في أصول مثل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وخطوط الأنابيب ومحطات الهيدروجين.وأضافت المصادر أن بنك الاستثمار "إيفركور" يقدم المشورة للشركة بشأن الخطط، موضحين أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة وقد تتغير تفاصيل التمويل.الجافورة جزء أساسي من استراتيجية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة إلى ما وراء النفط. تشير التقديرات إلى أن الحقل يحتوي على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام، وتتوقع "أرامكو" أن يبدأ الإنتاج هناك في عام 2025، ليصل إلى نحو ملياري قدم مكعب يوميا من المبيعات بحلول عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20221212/السعودية-تجري-محادثات-متقدمة-لشراء-بنك-مصري-بقيمة-600-مليون-دولار-1071135591.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, السعودية
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, السعودية
"أرامكو" تجري محادثات مع مستثمرين لتطوير حقل غاز بقيمة 110 مليارات دولار
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بدأت شركة "أرامكو" السعودية محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل غاز الجافورة بقيمة 110 مليارات دولار، حيث تخطط لاستغلال أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم.
ونقلت وكالة
"بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن الشركة التي تسيطر عليها الدولة، تبحث عن مستثمرين في الأسهم يمكن أن يساعدوا في تمويل تطوير مشاريع مرحلتي المنتصف والمصب في الجافورة شرقي المملكة.
وقالت المصادر إن "أرامكو
" تواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطط، والتي يمكن أن تعرض حصصا في أصول مثل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وخطوط الأنابيب ومحطات الهيدروجين.
وأضافت المصادر أن بنك الاستثمار "إيفركور" يقدم المشورة للشركة بشأن الخطط، موضحين أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة وقد تتغير تفاصيل التمويل.
الجافورة جزء أساسي من استراتيجية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة إلى ما وراء النفط. تشير التقديرات إلى أن الحقل يحتوي على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام، وتتوقع "أرامكو" أن يبدأ الإنتاج هناك في عام 2025، ليصل إلى نحو ملياري قدم مكعب يوميا من المبيعات بحلول عام 2030.