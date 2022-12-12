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https://sputnikarabic.ae/20221212/إيران-تعلن-عن-قائمة-عقوبات-ضد-جهات-وشخصيات-أوروبية--1071112182.html
إيران تعلن عن قائمة عقوبات ضد جهات وشخصيات أوروبية
إيران تعلن عن قائمة عقوبات ضد جهات وشخصيات أوروبية
أعلنت الحكومة الإيرانية أن لديها قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية، ستنفذها قريبا. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T09:07+0000
2022-12-12T09:08+0000
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جاء هذا في إفادة صحفية لناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "إرنا".وقال المسؤول الإيراني: "بشأن مواقف الدول الأجنبية تجاه التطورات الأخيرة في إيران فنحن نرفض التدخل في الشأن الإيراني، ونعتبره يتناقض مع ميثاق وآليات الأمم المتحدة".وأضاف: "لدينا قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية وسوف ننفذها قريبا".وأشار إلى أن بلاده شهدت بعض السلوكيات السيئة والتدخلات في الشأن الإيراني، فأبدت ردود فعل بمواقف حازمة وبنفس المستوى.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن طهران ستستمر في استخدام حقها في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه هذه التدخلات.
https://sputnikarabic.ae/20221211/نيوزيلندا-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-على-خلفية-قمع-الاحتجاجات-1071100532.html
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أخبار إيران, دعوة لفرض عقوبات, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, دعوة لفرض عقوبات, أخبار العالم الآن

إيران تعلن عن قائمة عقوبات ضد جهات وشخصيات أوروبية

09:07 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 12.12.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلنت الحكومة الإيرانية أن لديها قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية، ستنفذها قريبا.
جاء هذا في إفادة صحفية لناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "إرنا".
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أمس, 19:35 GMT
وقال المسؤول الإيراني: "بشأن مواقف الدول الأجنبية تجاه التطورات الأخيرة في إيران فنحن نرفض التدخل في الشأن الإيراني، ونعتبره يتناقض مع ميثاق وآليات الأمم المتحدة".
وأضاف: "لدينا قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية وسوف ننفذها قريبا".
وأشار إلى أن بلاده شهدت بعض السلوكيات السيئة والتدخلات في الشأن الإيراني، فأبدت ردود فعل بمواقف حازمة وبنفس المستوى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن طهران ستستمر في استخدام حقها في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه هذه التدخلات.
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