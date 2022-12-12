https://sputnikarabic.ae/20221212/إيران-تعلن-عن-قائمة-عقوبات-ضد-جهات-وشخصيات-أوروبية--1071112182.html
إيران تعلن عن قائمة عقوبات ضد جهات وشخصيات أوروبية
إيران تعلن عن قائمة عقوبات ضد جهات وشخصيات أوروبية
أعلنت الحكومة الإيرانية أن لديها قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية، ستنفذها قريبا. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T09:07+0000
2022-12-12T09:07+0000
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جاء هذا في إفادة صحفية لناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "إرنا".وقال المسؤول الإيراني: "بشأن مواقف الدول الأجنبية تجاه التطورات الأخيرة في إيران فنحن نرفض التدخل في الشأن الإيراني، ونعتبره يتناقض مع ميثاق وآليات الأمم المتحدة".وأضاف: "لدينا قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية وسوف ننفذها قريبا".وأشار إلى أن بلاده شهدت بعض السلوكيات السيئة والتدخلات في الشأن الإيراني، فأبدت ردود فعل بمواقف حازمة وبنفس المستوى.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن طهران ستستمر في استخدام حقها في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه هذه التدخلات.
https://sputnikarabic.ae/20221211/نيوزيلندا-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-على-خلفية-قمع-الاحتجاجات-1071100532.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, دعوة لفرض عقوبات, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, دعوة لفرض عقوبات, أخبار العالم الآن
إيران تعلن عن قائمة عقوبات ضد جهات وشخصيات أوروبية
09:07 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 12.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الإيرانية أن لديها قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية، ستنفذها قريبا.
جاء هذا في إفادة صحفية لناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "إرنا"
.
وقال المسؤول الإيراني: "بشأن مواقف الدول الأجنبية تجاه التطورات الأخيرة في إيران فنحن نرفض التدخل في الشأن الإيراني، ونعتبره يتناقض مع ميثاق وآليات الأمم المتحدة".
وأضاف: "لدينا قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية وسوف ننفذها قريبا".
وأشار إلى أن بلاده شهدت بعض السلوكيات السيئة والتدخلات في الشأن الإيراني
، فأبدت ردود فعل بمواقف حازمة وبنفس المستوى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن طهران ستستمر في استخدام حقها في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه هذه التدخلات.