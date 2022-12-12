عربي
https://sputnikarabic.ae/20221212/البيت-الأبيض-واشنطن-ملتزمة-باستعادة-الأمريكيين-المحتجزين-في-إيران-1071138089.html
البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة باستعادة الأمريكيين المحتجزين في إيران
البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة باستعادة الأمريكيين المحتجزين في إيران
أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملتزمة باستعادة جميع الأمريكيين المحتجزين في إيران. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T17:15+0000
2022-12-12T17:15+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068090953_0:477:2792:2048_1920x0_80_0_0_5d64f78385d2637b8befa8ccd83a4e90.jpg
جاء ذلك في تصريح لشبكة "العربية نت"، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين.وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأمريكية إن إيران مسؤولة عن سلامة المحتجزين الأمريكيين لديها.وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، إطلاق سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاحتجاجات.وتشير تقديرات أممية إلى أن عدد المعتقلين خلال التظاهرات وصل إلى قرابة 15 ألف شخص بينهم أجانب.وشهدت عدة مناطق إيرانية احتجاجات منذ وفاة فتاة تدعى مهسا أميني عقب توقيفها بواسطة "شرطة الأخلاق".ونفذت إيران حكم الإعدام بحق متظاهر ثان، اليوم الاثنين، بدعوى ارتباطه بحركة الاحتجاج المتواصلة منذ أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20221212/إيران-تنفذ-ثاني-حكم-إعدام-بحق-أحد-مثيري-الشغب-في-الاحتجاجات-الأخيرة-1071137287.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068090953_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_06ae7a73a6d6a2d7ab26787d704513de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة باستعادة الأمريكيين المحتجزين في إيران

17:15 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / -احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية 22 سبتمبر/ أيلول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملتزمة باستعادة جميع الأمريكيين المحتجزين في إيران.
جاء ذلك في تصريح لشبكة "العربية نت"، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأمريكية إن إيران مسؤولة عن سلامة المحتجزين الأمريكيين لديها.
وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، إطلاق سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاحتجاجات.
وتشير تقديرات أممية إلى أن عدد المعتقلين خلال التظاهرات وصل إلى قرابة 15 ألف شخص بينهم أجانب.
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
إيران تنفذ ثاني حكم إعدام بحق أحد "مثيري الشغب في الاحتجاجات الأخيرة"
16:52 GMT
وشهدت عدة مناطق إيرانية احتجاجات منذ وفاة فتاة تدعى مهسا أميني عقب توقيفها بواسطة "شرطة الأخلاق".
ونفذت إيران حكم الإعدام بحق متظاهر ثان، اليوم الاثنين، بدعوى ارتباطه بحركة الاحتجاج المتواصلة منذ أشهر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала