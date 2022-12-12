https://sputnikarabic.ae/20221212/البيت-الأبيض-واشنطن-ملتزمة-باستعادة-الأمريكيين-المحتجزين-في-إيران-1071138089.html
البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة باستعادة الأمريكيين المحتجزين في إيران
البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة باستعادة الأمريكيين المحتجزين في إيران
أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملتزمة باستعادة جميع الأمريكيين المحتجزين في إيران. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T17:15+0000
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جاء ذلك في تصريح لشبكة "العربية نت"، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين.وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأمريكية إن إيران مسؤولة عن سلامة المحتجزين الأمريكيين لديها.وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، إطلاق سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاحتجاجات.وتشير تقديرات أممية إلى أن عدد المعتقلين خلال التظاهرات وصل إلى قرابة 15 ألف شخص بينهم أجانب.وشهدت عدة مناطق إيرانية احتجاجات منذ وفاة فتاة تدعى مهسا أميني عقب توقيفها بواسطة "شرطة الأخلاق".ونفذت إيران حكم الإعدام بحق متظاهر ثان، اليوم الاثنين، بدعوى ارتباطه بحركة الاحتجاج المتواصلة منذ أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20221212/إيران-تنفذ-ثاني-حكم-إعدام-بحق-أحد-مثيري-الشغب-في-الاحتجاجات-الأخيرة-1071137287.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة باستعادة الأمريكيين المحتجزين في إيران
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أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملتزمة باستعادة جميع الأمريكيين المحتجزين في إيران.
جاء ذلك في تصريح لشبكة "العربية نت"، نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأمريكية إن إيران مسؤولة عن سلامة المحتجزين
الأمريكيين لديها.
وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، إطلاق سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاحتجاجات.
وتشير تقديرات أممية إلى أن عدد المعتقلين خلال التظاهرات
وصل إلى قرابة 15 ألف شخص بينهم أجانب.
وشهدت عدة مناطق إيرانية احتجاجات منذ وفاة فتاة تدعى مهسا أميني عقب توقيفها بواسطة "شرطة الأخلاق".
ونفذت إيران حكم الإعدام
بحق متظاهر ثان، اليوم الاثنين، بدعوى ارتباطه بحركة الاحتجاج المتواصلة منذ أشهر.