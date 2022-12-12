https://sputnikarabic.ae/20221212/السعودية-تتوقع-أن-تساهم-صناعاتها-العسكرية-بـ95-مليار-ريال-في-الناتج-المحلي-بحلول-2030-1071120127.html
السعودية تتوقع أن تساهم صناعاتها العسكرية بـ95 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030
السعودية تتوقع أن تساهم صناعاتها العسكرية بـ95 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030
قالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، إنها تتوقع أن يبلغ حجم مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، نحو 95 مليار ريال، مع... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T12:23+0000
2022-12-12T12:23+0000
2022-12-12T12:23+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
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وأشار محافظ الهيئة، المهندس أحمد العوهلي، في جلسات منتدى الميزانية 2023 في الرياض، اليوم الاثنين، إلى أن السعودية أنفقت 5.1 مليار ريال على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين.وتابع موضحا أن تلك الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022، وجرى توزيع الـ 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات، منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي".وتابع مؤكدا أن توطين الصناعات العسكرية سيسهم في خلق فرص وظيفية، فيما لا يقل عن 100 ألف فرصة وظيفية، منها 40 ألف مباشرة، و60 ألف فرصة وظيفية غير مباشرة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تتوقع أن تساهم صناعاتها العسكرية بـ95 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030
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قالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، إنها تتوقع أن يبلغ حجم مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، نحو 95 مليار ريال، مع حلول عام 2030.
وأشار محافظ الهيئة، المهندس أحمد العوهلي، في جلسات منتدى الميزانية 2023 في الرياض، اليوم الاثنين، إلى أن السعودية أنفقت 5.1 مليار ريال على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين.
وتابع موضحا أن تلك الحوافز شملت 3.3 مليار ريال أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022، وجرى توزيع الـ 1.8 مليار ريال المتبقية على شركات، منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي".
وتابع مؤكدا أن توطين الصناعات العسكرية سيسهم في خلق فرص وظيفية، فيما لا يقل عن 100 ألف فرصة وظيفية، منها 40 ألف مباشرة، و60 ألف فرصة وظيفية غير مباشرة".