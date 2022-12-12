https://sputnikarabic.ae/20221212/العراق-يخلف-سوريا-في-رئاسة-أوابك-1071134802.html
العراق يخلف سوريا في رئاسة "أوابك"
العراق يخلف سوريا في رئاسة "أوابك"
نظمت الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" اجتماعا لبحث أسواق الطاقة بحضور وزراء النفط والطاقة في كل من السعودية والكويت وقطر وليبيا والعراق ومصر وسوريا وحضور... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T15:47+0000
2022-12-12T15:47+0000
2022-12-12T15:47+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وكتبت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة): إن "الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) تعقد اجتماعها التاسع بعد المائة في دولة الكويت برئاسة وزير النفط السوري المهندس بسام طعمة".كما اطلع المجتمعون على التقرير المعد حول التحضير لمؤتمر الطاقة العربي الذي سيعقد في قطر العام القادم.ومن اللافت للانتباه أن هذا أول اجتماع يلتقي به وزير الطاقة السعودي مع نظيره السوري، ما يراه المراقبون إشارة لانفراج محتمل على طريق عودة العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن سوريا تعاني حاليا من نقص حاد في المحروقات أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.يذكر أن خريطة إنتاج وعائدات النفط في سوريا قد تبدلت منذ بداية الحرب في عام 2011، فتحولت سوريا من بلد منتج لنحو 380 ألف برميل، يساهم فيه النفط بنحو 24% من الناتج المحلي، و25% من عائدات الموازنة العامة، وأكثر من 40% من الصادرات الإجمالية، إلى بلد مستورد لأكثر من 150 ألف برميل يومياً، لكفاية السوق المحلي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
العراق يخلف سوريا في رئاسة "أوابك"
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نظمت الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" اجتماعا لبحث أسواق الطاقة بحضور وزراء النفط والطاقة في كل من السعودية والكويت وقطر وليبيا والعراق ومصر وسوريا وحضور معاوني الوزراء لكل من الامارات والجزائر والبحرين.
وكتبت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة): إن "الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) تعقد اجتماعها التاسع بعد المائة في دولة الكويت برئاسة وزير النفط السوري المهندس بسام طعمة".
وقال الأمين العام للمنظمة علي بن سبت: "إن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا منها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2023 واستعرض المجتمعون التقدم الحاصل في تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات المنبثقة عنها ودور المنظمة في التدريب ومجال تنسيق الدول الاعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغيير المناخي والالتزامات المترتبة عليه".
كما اطلع المجتمعون على التقرير المعد حول التحضير لمؤتمر الطاقة العربي الذي سيعقد في قطر العام القادم.
وفي ختام الاجتماع تم انتخاب وزير النفط العراقي رئيسا لمجلس وزراء المنظمة بدورته الجديدة للعام 2023 بعدها اجتمع الوزراء بولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ومن اللافت للانتباه أن هذا أول اجتماع يلتقي به وزير الطاقة السعودي مع نظيره السوري، ما يراه المراقبون إشارة لانفراج محتمل على طريق عودة العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن سوريا تعاني حاليا من نقص حاد في المحروقات أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
يذكر أن خريطة إنتاج وعائدات النفط في سوريا قد تبدلت منذ بداية الحرب في عام 2011، فتحولت سوريا من بلد منتج لنحو 380 ألف برميل، يساهم فيه النفط بنحو 24% من الناتج المحلي، و25% من عائدات الموازنة العامة، وأكثر من 40% من الصادرات الإجمالية، إلى بلد مستورد لأكثر من 150 ألف برميل يومياً، لكفاية السوق المحلي.