https://sputnikarabic.ae/20221212/بوغدانوف-موسكو-تواصل-إقناع-تركيا-بعدم-القيام-بعملية-برية-في-سوريا-1071111513.html
بوغدانوف: موسكو تواصل إقناع تركيا بعدم القيام بعملية برية في سوريا
بوغدانوف: موسكو تواصل إقناع تركيا بعدم القيام بعملية برية في سوريا
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تواصل إقناع الجانب التركي بعدم البدء في العملية... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T09:04+0000
2022-12-12T09:04+0000
2022-12-12T09:04+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال بوغدانوف للصحفيين: "الاتصالات مستمرة حيث لم تبدأ العملية البرية مما يعني أن هناك نجاحات. سنواصل الاتصالات".وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا؛ إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم
بوغدانوف: موسكو تواصل إقناع تركيا بعدم القيام بعملية برية في سوريا
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صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تواصل إقناع الجانب التركي بعدم البدء في العملية البرية في سوريا، مؤكدا أن هناك نجاحات.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "الاتصالات مستمرة حيث لم تبدأ العملية البرية مما يعني أن هناك نجاحات. سنواصل الاتصالات".
وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شن هجمات صاروخية
ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا؛ إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.
وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.