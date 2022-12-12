https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيسة-تحرير-سبوتنيك-صربيا-تكشف-عن-الوضع-في-كوسوفو-1071121489.html

رئيسة تحرير "سبوتنيك" صربيا تكشف عن الوضع في كوسوفو

رئيسة تحرير "سبوتنيك" صربيا تكشف عن الوضع في كوسوفو

كشفت رئيسة تحرير "سبوتنيك صربيا" تاتيانا تريكيتش، اليوم الاثنين، عن الوضع العام في منطقة كوسوفو. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

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وقالت تريكيتش إن الوضع في كوسوفو متوتر للغاية، حيث تأتي إلى الذاكرة الأعمال القتالية والحرب التي دارت عام 1999، والتي يمكن أن تتكرر في حال تطورت الأمور أكثر من ذلك، مضيفة أن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الليلة الماضية في خطابه إلى المواطنين أكد على أنه أصعب يوم له منذ توليه رئاسة الدولة وقبل ذلك كان رئيسًا للوزراء أي خلال السنوات العشر الماضية.وتابعت بالقول: "بعد ليلة متوترة إلى حد ما لا يزال الصرب على المتاريس وهذا مجرد علامة على الاحتجاج على السلوك العدواني لبريشتينا تجاه الصرب ومحاولة احتلال شمال كوسوفو، حيث توجد أربع بلديات في شمال كوسوفو من الصرب وهناك بموجب جميع الاتفاقات، بما في ذلك تلك التي وقعتها بريشتينا قبل عشر سنوات وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بلغراد وكوسوفو يحظر على شرطة كوسوفو التواجد في الشمال، لكن في الأيام الأخيرة قاموا بزيارات مستمرة"، مشيرة إلى أن زيادة حوادث الاعتداءات المتكررة على الصرب والتعسف من جانب شرطة كوسوفو وممثلي قوة كوسوفو الذين ينبغي لهم نظرياً حماية الصرب. ونوهت كذلك على ان المدارس مغلقة والجميع ينتظرون ليروا ما إذا كان من الممكن هذه المرة تجنب المزيد من التصعيد بمساعدة الأمم المتحدة أو من خلال وساطة بروكسل.وتجدر الإشارة إلى أن صربيا ولأول مرة منذ عام 1999 ناشدت رسميًا قوة كوسوفو بمطالبة قواتنا التي يبلغ قوامها حوالي 1000 جندي، بالعودة إلى كوسوفو وميتوهيا لأن هذا منصوص عليه أولاً وقبل كل شيء بموجب القرار 1244 الذي تم التوصل إليه في عام 1999.واعتبرت تريكيتش أنه لم يتم أخذ القرار بعين الاعتبار من قبل كل من الغرب والأمم المتحدة ويمكن تفسير هذا المطلب بحقيقة أنه لا يوجد عمليا أي شخص يحمي الصرب ودائما ما تتأخر قوة كوسوفو التي من المفترض أن تتعامل مع هذه المسألة عندما تهاجم شرطة كوسوفو الصرب بأي ذريعة للاعتقال وعلى سبيل المثال، بالأمس تمزق العلم الصربي تتظاهر القوى الدولية بأنه لا شيء يحدث. وأدلت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بتصريح مثير للاهتمام وقالت إن هذا الطلب غير مقبول على الإطلاق.وردت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش على ذلك بقولها أن مثل هذا التعليق سخيف، لأنه لا يلزم احترام سوى القانون الدولي. لكن كما في حالة روسيا من الممكن عدم احترام المعاهدات الدولية ونحن نتحدث أيضا عن اتفاقيات مينسك الأمر نفسه ينطبق على صربيا والصرب، المعاهدات الموقعة قبل عشر سنوات لم تحترم من قبل أي شخص ولم تقم بريشتينا بعد بنصيبها. وأعربت تريكيتش عن أملها في بلغراد بتجنب المزيد من التصعيد، حيث لن يكون هناك مخرج من هذه الأزمة. لطالما عرضت صربيا حلولاً مختلفة لقضية كوسوفو حتى بعد تفجيرات عام 1999، لكن لا يوجد حل بعد وكل من يعتقد أن الحل الوحيد هو الاعتراف باستقلال كوسوفو مخطئ للغاية وهذا لن يحدث!

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