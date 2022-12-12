https://sputnikarabic.ae/20221212/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-أطلقت-235-قذيفة-وصاروخا-على-بلدات-الجمهورية-خلال-24-ساعة-1071106991.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على بلدات الجمهورية خلال 24 ساعة
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على بلدات الجمهورية خلال 24 ساعة
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على مدن... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T07:16+0000
2022-12-12T07:16+0000
2022-12-12T07:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب في بيان نشره عبر "تليغرام"، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية تلقت البعثة بلاغات عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".على محور دونيتسك، استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز غراد، ومدافع الميدان عيار 155 و152 مليمترا وعلى محور ياسينوفاتايا استخدمت القوات الأوكرانية مدافع الميدان عيار 152 مليمترا وعلى محور غورلوفكا مدافع الميدان عيار 152 و122 مليمترا، ومدافع الهاون عيار 120 مليمترا.وتعرضت 10 مراكز سكنية تابعة للجمهورية للقصف، حيث اُستهدفت العاصمة دونيتسك وزايتسيفو وغورلوفكا وميخايلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا وكاشتانوفوي وياكوفليفكا وماكييفكا وألكساندروفكا.جدير بالذكر، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي جمهورية دونيتسك، في اليوم السابق، 39 مرة؛ مطلقة عشرات القذائف المدفعية والصواريخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على بلدات الجمهورية خلال 24 ساعة
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على مدن وبلدات الجمهورية، منذ يوم أمس.
وقال المكتب في بيان نشره عبر "تليغرام"، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية تلقت البعثة بلاغات عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
على محور دونيتسك، استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز غراد، ومدافع الميدان عيار 155 و152 مليمترا وعلى محور ياسينوفاتايا استخدمت القوات الأوكرانية مدافع الميدان عيار 152 مليمترا وعلى محور غورلوفكا مدافع الميدان عيار 152 و122 مليمترا، ومدافع الهاون عيار 120 مليمترا.
وتعرضت 10 مراكز سكنية تابعة للجمهورية للقصف، حيث اُستهدفت العاصمة دونيتسك وزايتسيفو وغورلوفكا وميخايلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا وكاشتانوفوي وياكوفليفكا وماكييفكا وألكساندروفكا.
جدير بالذكر، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي جمهورية دونيتسك، في اليوم السابق، 39 مرة؛ مطلقة عشرات القذائف المدفعية والصواريخ.