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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221212/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-أطلقت-235-قذيفة-وصاروخا-على-بلدات-الجمهورية-خلال-24-ساعة-1071106991.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على بلدات الجمهورية خلال 24 ساعة
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على بلدات الجمهورية خلال 24 ساعة
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على مدن... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T07:16+0000
2022-12-12T07:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب في بيان نشره عبر "تليغرام"، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية تلقت البعثة بلاغات عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".على محور دونيتسك، استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز غراد، ومدافع الميدان عيار 155 و152 مليمترا وعلى محور ياسينوفاتايا استخدمت القوات الأوكرانية مدافع الميدان عيار 152 مليمترا وعلى محور غورلوفكا مدافع الميدان عيار 152 و122 مليمترا، ومدافع الهاون عيار 120 مليمترا.وتعرضت 10 مراكز سكنية تابعة للجمهورية للقصف، حيث اُستهدفت العاصمة دونيتسك وزايتسيفو وغورلوفكا وميخايلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا وكاشتانوفوي وياكوفليفكا وماكييفكا وألكساندروفكا.جدير بالذكر، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي جمهورية دونيتسك، في اليوم السابق، 39 مرة؛ مطلقة عشرات القذائف المدفعية والصواريخ.
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سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على بلدات الجمهورية خلال 24 ساعة

07:16 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على مدن وبلدات الجمهورية، منذ يوم أمس.
وقال المكتب في بيان نشره عبر "تليغرام"، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية تلقت البعثة بلاغات عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
على محور دونيتسك، استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز غراد، ومدافع الميدان عيار 155 و152 مليمترا وعلى محور ياسينوفاتايا استخدمت القوات الأوكرانية مدافع الميدان عيار 152 مليمترا وعلى محور غورلوفكا مدافع الميدان عيار 152 و122 مليمترا، ومدافع الهاون عيار 120 مليمترا.

وتعرضت 10 مراكز سكنية تابعة للجمهورية للقصف، حيث اُستهدفت العاصمة دونيتسك وزايتسيفو وغورلوفكا وميخايلوفكا وبانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا وكاشتانوفوي وياكوفليفكا وماكييفكا وألكساندروفكا.

جدير بالذكر، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي جمهورية دونيتسك، في اليوم السابق، 39 مرة؛ مطلقة عشرات القذائف المدفعية والصواريخ.
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