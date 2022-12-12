https://sputnikarabic.ae/20221212/شرطة-زامبيا-تعثر-على-27-جثة-لمهاجرين-في-العاصمة-لوساكا-1071104863.html
شرطة زامبيا تعثر على 27 جثة لمهاجرين في العاصمة لوساكا
شرطة زامبيا تعثر على 27 جثة لمهاجرين في العاصمة لوساكا
عثرت الشرطة في العاصمة الزامبية لوساكا، يوم الأحد، على 27 جثة لأجانب مشتبه بهم ألقاها مجهولون. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T01:23+0000
2022-12-12T01:23+0000
2022-12-12T01:23+0000
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وتم العثور على جثث الأشخاص المشتبه بهم في الساعات الأولى من صباح الأحد في منطقة نغويريري على مشارف العاصمة الزامبية بعد أن نبه أفراد من الجمهور الشرطة.وقال داني موالي، نائب مسؤول العلاقات العامة بالشرطة، في بيان إن الشرطة بدأت منذ ذلك الحين تحقيقا في الأمر بينما تم إيداع جميع الجثث الـ27 في المشرحة بمستشفى الجامعة التعليمي.وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أنه بالإضافة إلى الجثث الـ27، تم العثور على أجنبي واحد بين الحياة والموت ويتلقى حاليا الرعاية الطبية في المستشفى.ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20220927/6-آلاف-لاجئ-كونغولي-يعودون-إلى-بلادهم-بعد-5-سنوات-من-الفرار-إلى-زامبيا--1068317350.html
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زامبيا, أخبار العالم الآن
زامبيا, أخبار العالم الآن
شرطة زامبيا تعثر على 27 جثة لمهاجرين في العاصمة لوساكا
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عثرت الشرطة في العاصمة الزامبية لوساكا، يوم الأحد، على 27 جثة لأجانب مشتبه بهم ألقاها مجهولون.
وتم العثور على جثث الأشخاص المشتبه بهم في الساعات الأولى من صباح الأحد في منطقة نغويريري على مشارف العاصمة الزامبية بعد أن نبه أفراد من الجمهور الشرطة.
وقال داني موالي، نائب مسؤول العلاقات العامة بالشرطة، في بيان إن الشرطة بدأت منذ ذلك الحين تحقيقا في الأمر
بينما تم إيداع جميع الجثث الـ27 في المشرحة بمستشفى الجامعة التعليمي.
وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أنه بالإضافة إلى الجثث الـ27، تم العثور على أجنبي واحد بين الحياة والموت ويتلقى حاليا الرعاية الطبية في المستشفى.
ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.