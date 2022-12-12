https://sputnikarabic.ae/20221212/شرطة-زامبيا-تعثر-على-27-جثة-لمهاجرين-في-العاصمة-لوساكا-1071104863.html

شرطة زامبيا تعثر على 27 جثة لمهاجرين في العاصمة لوساكا

شرطة زامبيا تعثر على 27 جثة لمهاجرين في العاصمة لوساكا

عثرت الشرطة في العاصمة الزامبية لوساكا، يوم الأحد، على 27 جثة لأجانب مشتبه بهم ألقاها مجهولون. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T01:23+0000

2022-12-12T01:23+0000

2022-12-12T01:23+0000

زامبيا

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0c/1071104716_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d083db064d0963fc7d46e686375b745f.jpg

وتم العثور على جثث الأشخاص المشتبه بهم في الساعات الأولى من صباح الأحد في منطقة نغويريري على مشارف العاصمة الزامبية بعد أن نبه أفراد من الجمهور الشرطة.وقال داني موالي، نائب مسؤول العلاقات العامة بالشرطة، في بيان إن الشرطة بدأت منذ ذلك الحين تحقيقا في الأمر بينما تم إيداع جميع الجثث الـ27 في المشرحة بمستشفى الجامعة التعليمي.وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أنه بالإضافة إلى الجثث الـ27، تم العثور على أجنبي واحد بين الحياة والموت ويتلقى حاليا الرعاية الطبية في المستشفى.ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.

https://sputnikarabic.ae/20220927/6-آلاف-لاجئ-كونغولي-يعودون-إلى-بلادهم-بعد-5-سنوات-من-الفرار-إلى-زامبيا--1068317350.html

زامبيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زامبيا, أخبار العالم الآن