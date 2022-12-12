https://sputnikarabic.ae/20221212/مستثمر-أمريكي-وضع-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-لن-يؤثر-على-موسكو--1071114010.html

مستثمر أمريكي: وضع سقف لأسعار النفط الروسي لن يؤثر على موسكو

مستثمر أمريكي: وضع سقف لأسعار النفط الروسي لن يؤثر على موسكو

قال المستثمر الأمريكي المعروف، جيم روجرز، اليوم الاثنين، إن وضع سقف لأسعار النفط الروسي من قبل الدول الغربية لن يكون له أي تأثير على روسيا، مشيرا إلى أن... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

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واشنطن- سبوتنيك. وقال روجرز، في حديث لوكالة سبوتنيك: "على المدى القصير سيتأقلم الناس ويفعلون ما يجب عليهم فعله، هناك أدوات للتحكم، ولكن في غضون أيام قليلة، سيجد الناس (المشاركون في السوق) طريقا للتغلب على أدوات التحكم في الطاقة أو تحديد أسقف (الأسعار)، أو أي شيء آخر".يذكر أن روجرز هو أحد أشهر المستثمرين في العالم، ومؤسس مشارك في صندوق الاستثمار الكمي الذي أنشأه مع الملياردير، جورج سوروس، بالإضافة إلى أنه مؤلف لعدد من الكتب التي تشرح الاستثمار بشكل مفصل ودقيق، وقد تمت تسمية مؤشر روجرز الدولي للسلع باسمه.ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول، وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفا لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولارا للبرميل.وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن موسكو لن تقبل بقرار وضع سقف لأسعار النفط الروسي، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.وأضاف نوفاك، بأن مثل هذه القيود تدخل في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين سيعملون في ظروف السوق.

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