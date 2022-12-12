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https://sputnikarabic.ae/20221212/موسكو-على-اتصال-مع-الاتحاد-الأفريقي-بشأن-الإمدادات-المجانية-للأسمدة-الروسية-1071107719.html
موسكو على اتصال مع الاتحاد الأفريقي بشأن الإمدادات المجانية للأسمدة الروسية
موسكو على اتصال مع الاتحاد الأفريقي بشأن الإمدادات المجانية للأسمدة الروسية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أن موسكو تجري اتصالات مع الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي حول موضوع الشحن المجاني للأسمدة الروسية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T07:40+0000
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إسطنبول-سبوتنيك. وقال فرشينين للصحفيين عقب المحادثات في إسطنبول: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح علنًا أننا مستعدون للتخلي عن تلك الأسمدة التي تم احتجازها في عدد من الدول الأوروبية، وهذا مبلغ كبير نسبيًا، يوجد 260 ألف طن مجانا للدول المحتاجة، والدول الأفريقية بالدرجة الأولى. في هذا السياق، أجرينا اتصالات مع الدول الأفريقية، ومع الاتحاد الأفريقي. وأشير إلى أن الجانب الروسي مستعد أيضًا لتوفير النقل".وقال سفير ناميبيا في روسيا، في وقت سابق، إن بلاده تواجه ارتفاعا في أسعار الأسمدة أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الغذاء في أفريقيا، وإن ويندهوك سترحب بتبرع روسيا لها بالأسمدة.
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

موسكو على اتصال مع الاتحاد الأفريقي بشأن الإمدادات المجانية للأسمدة الروسية

07:40 GMT 12.12.2022
© Sputnik . ILYA NAIMUSHIN / الانتقال إلى بنك الصورأكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة "سولجون" JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك.
أكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة سولجون JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . ILYA NAIMUSHIN
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أن موسكو تجري اتصالات مع الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي حول موضوع الشحن المجاني للأسمدة الروسية.
إسطنبول-سبوتنيك. وقال فرشينين للصحفيين عقب المحادثات في إسطنبول: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح علنًا أننا مستعدون للتخلي عن تلك الأسمدة التي تم احتجازها في عدد من الدول الأوروبية، وهذا مبلغ كبير نسبيًا، يوجد 260 ألف طن مجانا للدول المحتاجة، والدول الأفريقية بالدرجة الأولى. في هذا السياق، أجرينا اتصالات مع الدول الأفريقية، ومع الاتحاد الأفريقي. وأشير إلى أن الجانب الروسي مستعد أيضًا لتوفير النقل".
هذا وارتفعت تكاليف الغذاء والأسمدة عندما منعت الولايات المتحدة وأوروبا وصول مصدري الحبوب والأسمدة الروسية إلى الموانئ والتأمين والتمويل، وتسببت في توقفها عند مرحلة ما بسبب العقوبات.
وقال سفير ناميبيا في روسيا، في وقت سابق، إن بلاده تواجه ارتفاعا في أسعار الأسمدة أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الغذاء في أفريقيا، وإن ويندهوك سترحب بتبرع روسيا لها بالأسمدة.
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