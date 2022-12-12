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نوفاتيك الروسية تكتشف حقلا للغاز في سيبيريا
نوفاتيك الروسية تكتشف حقلا للغاز في سيبيريا
أعلنت شركة "نوفاتك" عن اكتشاف حقل كبير جديد للغاز في شبه جزيرة غيدان الواقعة في سيبيريا، حيث تقدر احتياطياته من الغاز القابل للاستخراج بنحو 52 مليار متر مكعب. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-12T10:33+0000
روسيا
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وذكرت الشركة أن عملية الاكتشاف بواسطة شركة "Arctic LNG 1" والتي من المقرر أن تبني قاعدة مواردها ثالث مشروع كبير السعة للشركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.وقد أكملت الشركة اختبار أول بئر استكشافي في منطقة ترخيص بوخارينسكي المتاخمة لمنطقة ترخيص تريخبورغني في شبه جزيرة غيدان.وجاء في البيان "تم استلام عمولة الاحتياطيات المعدنية وتضيف الشركة أن "احتياطي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج في الحقل الجديد حسب التصنيف الروسي يقدر بنحو 52 مليار متر مكعب واحتياطي الهيدروكربونات السائلة 2 مليون طن".
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روسيا

نوفاتيك الروسية تكتشف حقلا للغاز في سيبيريا

10:33 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / HAIDAR MOHAMMED ALIحقل نهر بن عمر للغاز الطبيعي شمال ميناء البصرة جنوب العراق
حقل نهر بن عمر للغاز الطبيعي شمال ميناء البصرة جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / HAIDAR MOHAMMED ALI
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أعلنت شركة "نوفاتك" عن اكتشاف حقل كبير جديد للغاز في شبه جزيرة غيدان الواقعة في سيبيريا، حيث تقدر احتياطياته من الغاز القابل للاستخراج بنحو 52 مليار متر مكعب.
وذكرت الشركة أن عملية الاكتشاف بواسطة شركة "Arctic LNG 1" والتي من المقرر أن تبني قاعدة مواردها ثالث مشروع كبير السعة للشركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقد أكملت الشركة اختبار أول بئر استكشافي في منطقة ترخيص بوخارينسكي المتاخمة لمنطقة ترخيص تريخبورغني في شبه جزيرة غيدان.
وجاء في البيان "تم استلام عمولة الاحتياطيات المعدنية وتضيف الشركة أن "احتياطي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج في الحقل الجديد حسب التصنيف الروسي يقدر بنحو 52 مليار متر مكعب واحتياطي الهيدروكربونات السائلة 2 مليون طن".
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