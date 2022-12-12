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https://sputnikarabic.ae/20221212/نيوزيلندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-تستهدف-العاملين-في-وسائل-الإعلام-1071111403.html
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف العاملين في وسائل الإعلام
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف العاملين في وسائل الإعلام
قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانا ماهوتا، اليوم الاثنين، إن بلادها فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تستهدف العاملين في وسائل الإعلام الرئيسية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T08:54+0000
2022-12-12T08:54+0000
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سبوتنيك. يشار إلى أن الحزمة الأخيرة من العقوبات شملت الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي التي كان قد تم فرض عقوبات عليها بالفعل في مايو/ أيار الماضي، وتشمل هذه العقوبات أفرادا من وسائل الإعلام الروسية ووكالات الأنباء.وجاء من بين الذين شملتهم العقوبات وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام، والمدير التنفيذي للقناة الأولى في روسيا، حسبما أوضحت ماهوتا في بيان نُشر على موقع الحكومة النيوزيلندية الرسمي.وانضمت نيوزيلندا إلى حملة العقوبات الغربية ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير/ شباط حيث فرضت نيوزيلندا حتى الآن عقوبات على 1200 فرد وكيان من بيلاروسيا وحلفائها، كما أوقفت التجارة مع موسكو.وفي وقت سابق، فرضت الحكومة النيوزيلندية، مساء أمس الأحد، "عقوبات بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات"، بعد مقتل مهسا أميني والقمع المستمر بحق المواطنين الإيرانيين".وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "فرضت الحكومة النيوزيلندية عقوبات على إيران تشمل حظر سفر على 22 من مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون الإيرانيين".
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نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف العاملين في وسائل الإعلام

08:54 GMT 12.12.2022
© AP Photoرئيس وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تعلن عن عودة الإغلاق الشامل، 17 أغسطس/ آب 2021
رئيس وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تعلن عن عودة الإغلاق الشامل، 17 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AP Photo
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قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانا ماهوتا، اليوم الاثنين، إن بلادها فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تستهدف العاملين في وسائل الإعلام الرئيسية.
سبوتنيك. يشار إلى أن الحزمة الأخيرة من العقوبات شملت الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي التي كان قد تم فرض عقوبات عليها بالفعل في مايو/ أيار الماضي، وتشمل هذه العقوبات أفرادا من وسائل الإعلام الروسية ووكالات الأنباء.
وجاء من بين الذين شملتهم العقوبات وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام، والمدير التنفيذي للقناة الأولى في روسيا، حسبما أوضحت ماهوتا في بيان نُشر على موقع الحكومة النيوزيلندية الرسمي.
وانضمت نيوزيلندا إلى حملة العقوبات الغربية ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير/ شباط حيث فرضت نيوزيلندا حتى الآن عقوبات على 1200 فرد وكيان من بيلاروسيا وحلفائها، كما أوقفت التجارة مع موسكو.
وفي وقت سابق، فرضت الحكومة النيوزيلندية، مساء أمس الأحد، "عقوبات بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات"، بعد مقتل مهسا أميني والقمع المستمر بحق المواطنين الإيرانيين".
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "فرضت الحكومة النيوزيلندية عقوبات على إيران تشمل حظر سفر على 22 من مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون الإيرانيين".
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