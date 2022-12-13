https://sputnikarabic.ae/20221213/أنقرة-تعلن-أن-التيار-التركي-يعمل-بكامل-طاقته-1071151168.html
أنقرة تعلن أن "التيار التركي" يعمل بكامل طاقته
أنقرة تعلن أن "التيار التركي" يعمل بكامل طاقته
صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن خط "التيار التركي" يعمل بنسبة 100٪. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T08:31+0000
2022-12-13T08:31+0000
2022-12-13T08:31+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103577/31/1035773135_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_6e0917b4ec0853cf47a8b367519e55ef.jpg
هذا ولا يزال "التيار التركي" هو الخط الوحيد لإمدادات الغاز الروسي دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.ويمتد الخط من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود بطاقة تصميميمة تبلغ 31,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويتم توريد الغاز من خلاله إلى تركيا وفي طريقه إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي في أكتوبر، إن نظام كييف كان يحاول تفجير أحد أقسام "التيار التركي"، ثم صرح الممثل الرسمي لرئيس تركيا إبراهيم كالين، أن أنقرة وموسكو على اتصال بشأن أمن خط أنابيب الغاز.في نهاية شهر نوفمبر، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم منع محاولة للقوات الخاصة الأوكرانية لتخريب خط أنابيب الغاز في منطقة فولغوغراد، والذي يتم من خلاله إمداد الغاز إلى تركيا وأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20221016/غازبروم-تشير-إلى-إمكانية-تحويل-إمدادات-نورد-ستريم-عبر-التيار-التركي-1069087370.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103577/31/1035773135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_cc9b3a002a67165b9fb38b71e3a86d3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أنقرة تعلن أن "التيار التركي" يعمل بكامل طاقته
تابعنا عبر
صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن خط "التيار التركي" يعمل بنسبة 100٪.
هذا ولا يزال "التيار التركي" هو الخط الوحيد لإمدادات الغاز الروسي دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.
ويمتد الخط من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود بطاقة تصميميمة تبلغ 31,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويتم توريد الغاز من خلاله إلى تركيا وفي طريقه إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.
وبحسب ما نقلت صحيفة "صباح" التركية عن الوزير قوله " خط الأنانبيب التركي يعمل بطاقة 100 بالمئة".
هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي في أكتوبر، إن نظام كييف كان يحاول تفجير أحد أقسام "التيار التركي"، ثم صرح الممثل الرسمي لرئيس تركيا إبراهيم كالين، أن أنقرة وموسكو على اتصال بشأن أمن خط أنابيب الغاز.
في نهاية شهر نوفمبر، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم منع محاولة للقوات الخاصة الأوكرانية لتخريب خط أنابيب الغاز في منطقة فولغوغراد، والذي يتم من خلاله إمداد الغاز إلى تركيا وأوروبا.