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https://sputnikarabic.ae/20221213/أنقرة-تعلن-أن-التيار-التركي-يعمل-بكامل-طاقته-1071151168.html
أنقرة تعلن أن "التيار التركي" يعمل بكامل طاقته
أنقرة تعلن أن "التيار التركي" يعمل بكامل طاقته
صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن خط "التيار التركي" يعمل بنسبة 100٪. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T08:31+0000
2022-12-13T08:31+0000
اقتصاد
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هذا ولا يزال "التيار التركي" هو الخط الوحيد لإمدادات الغاز الروسي دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.ويمتد الخط من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود بطاقة تصميميمة تبلغ 31,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويتم توريد الغاز من خلاله إلى تركيا وفي طريقه إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي في أكتوبر، إن نظام كييف كان يحاول تفجير أحد أقسام "التيار التركي"، ثم صرح الممثل الرسمي لرئيس تركيا إبراهيم كالين، أن أنقرة وموسكو على اتصال بشأن أمن خط أنابيب الغاز.في نهاية شهر نوفمبر، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم منع محاولة للقوات الخاصة الأوكرانية لتخريب خط أنابيب الغاز في منطقة فولغوغراد، والذي يتم من خلاله إمداد الغاز إلى تركيا وأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20221016/غازبروم-تشير-إلى-إمكانية-تحويل-إمدادات-نورد-ستريم-عبر-التيار-التركي-1069087370.html
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اقتصاد
اقتصاد

أنقرة تعلن أن "التيار التركي" يعمل بكامل طاقته

08:31 GMT 13.12.2022
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream"التيار التركي" خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream
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صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن خط "التيار التركي" يعمل بنسبة 100٪.
هذا ولا يزال "التيار التركي" هو الخط الوحيد لإمدادات الغاز الروسي دون انقطاع إلى السوق الأوروبية.
ويمتد الخط من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود بطاقة تصميميمة تبلغ 31,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويتم توريد الغاز من خلاله إلى تركيا وفي طريقه إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

وبحسب ما نقلت صحيفة "صباح" التركية عن الوزير قوله " خط الأنانبيب التركي يعمل بطاقة 100 بالمئة".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي في أكتوبر، إن نظام كييف كان يحاول تفجير أحد أقسام "التيار التركي"، ثم صرح الممثل الرسمي لرئيس تركيا إبراهيم كالين، أن أنقرة وموسكو على اتصال بشأن أمن خط أنابيب الغاز.
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16 أكتوبر, 12:20 GMT
في نهاية شهر نوفمبر، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم منع محاولة للقوات الخاصة الأوكرانية لتخريب خط أنابيب الغاز في منطقة فولغوغراد، والذي يتم من خلاله إمداد الغاز إلى تركيا وأوروبا.
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